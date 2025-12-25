Відео
Головна Технології iPhone Fold повністю розсекретили на нових рендерах — фото

iPhone Fold повністю розсекретили на нових рендерах — фото

Ua ru
Дата публікації: 25 грудня 2025 11:41
iPhone Fold показали на рендерах — який вигляд матиме складаний смартфон Apple
Концепт складаного iPhone Fold. Фото: кадр з відео/YouTube

Складаний iPhone, про який давно ходять чутки, з'явився на рендерах, що мають вигляд одних з найпереконливіших на цей момент. Разом із ними прозвучала смілива заява: лінія згину на дисплеї може бути майже непомітною.

Про це пише Gizmochina.

Читайте також:

Який вигляд матиме iPhone Fold

За даними, озвученими Джоном Проссером (Front Page Tech) у новому відео, Apple нібито робить ставку на формат "книжки", а не "розкладачки". Такий підхід, як стверджується, компанія обрала зокрема через те, як їй вдалося реалізувати конструкцію екрана та шарніра.

На рендерах iPhone Fold приписують 5,5-дюймовий зовнішній дисплей і 7,8-дюймовий внутрішній екран. Найбільше уваги привертає саме зона згину: Проссер заявляє, що Apple використовує комбінацію металевої пластини для розподілу тиску, "рідкого металу" в механізмі шарніра та in-cell сенсорної панелі, щоб створити враження екрана без помітної складки.

Экраны iPhone Fold
Концепт екранів iPhone Fold. Фото: кадр з відео/YouTube

Ця теза загалом узгоджується з попередніми чутками про те, що Apple начебто працює над ультратонким гнучким склом (UFG), аби розв'язати проблему заломів на дисплеях складаних смартфонів. Також у витоку згадується товщина пристрою: близько 9 мм у складеному стані та 4,5 мм у розкладеному.

Толщина iPhone Fold
Товщина iPhone Fold. Фото: кадр з відео/YouTube

Щодо "начинки", iPhone Fold приписують чип A20 Pro, модем Apple C2 другого покоління та акумулятор підвищеної щільності, який має забезпечити хорошу автономність. Камер, за цією інформацією, буде чотири: дві основні ззаду в блоці, схожому на модуль iPhone Air, плюс по одній камері на зовнішньому та внутрішньому екранах. Підекранну камеру при цьому не очікують.

Ще одна деталь, яка збігається з попередніми чутками, — відмова від Face ID на користь сканера відбитків пальців. Його нібито вбудують у кнопку живлення, яку, за словами Проссера, перенесли у верхню частину корпусу. Також зазначається, що смартфон можуть випустити лише у двох кольорах — чорному й білому — та з цінником у діапазоні від 2 000 до 2 500 доларів.

Нагадаємо, за джерел, Apple змогла суттєво зменшити витрати на один із ключових компонентів майбутнього складаного iPhone. Це дає компанії простір для більш помірної стартової ціни, ніж прогнозували аналітики.

Також ми писали, що в iPhone Fold Apple схиляється до використання сканера відбитків у кнопці живлення, відмовившись від підекранного Touch ID. За даними інсайдера, сценарій із вбудованим у дисплей ультразвуковим сенсором наразі практично не розглядається.

Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
