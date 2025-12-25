iPhone Fold показали на рендерах — как будет выглядеть складной смартфон Apple

Концепт складного iPhone Fold. Фото: кадр из видео/YouTube

Складной iPhone, о котором давно ходят слухи, появился на рендерах, выглядящих одними из самых убедительных на данный момент. Вместе с ними прозвучало смелое заявление: линия сгиба на дисплее может быть почти незаметной.

Об этом пишет Gizmochina.

Как будет выглядеть iPhone Fold

По данным, озвученным Джоном Проссером (Front Page Tech) в новом видео, Apple якобы делает ставку на формат "книжки", а не "раскладушки". Такой подход, как утверждается, компания выбрала в частности из-за того, как ей удалось реализовать конструкцию экрана и шарнира.

На рендерах iPhone Fold приписывают 5,5-дюймовый внешний дисплей и 7,8-дюймовый внутренний экран. Больше всего внимания привлекает именно зона сгиба: Проссер заявляет, что Apple использует комбинацию металлической пластины для распределения давления, "жидкого металла" в механизме шарнира и in-cell сенсорной панели, чтобы создать впечатление экрана без заметной складки.

Концепт экранов iPhone Fold. Фото: кадр из видео/YouTube

Этот тезис в целом согласуется с предыдущими слухами о том, что Apple якобы работает над ультратонким гибким стеклом (UFG), чтобы решить проблему заломов на дисплеях складных смартфонов. Также в утечке упоминается толщина устройства: около 9 мм в сложенном состоянии и 4,5 мм в разложенном.

Толщина iPhone Fold. Фото: кадр из видео/YouTube

Что касается "начинки", iPhone Fold приписывают чип A20 Pro, модем Apple C2 второго поколения и аккумулятор повышенной плотности, который должен обеспечить хорошую автономность. Камер, по этой информации, будет четыре: две основные сзади в блоке, похожем на модуль iPhone Air, плюс по одной камере на внешнем и внутреннем экранах. Подэкранную камеру при этом не ожидают.

Еще одна деталь, которая совпадает с предыдущими слухами, — отказ от Face ID в пользу сканера отпечатков пальцев. Его якобы встроят в кнопку питания, которую, по словам Проссера, перенесли в верхнюю часть корпуса. Также отмечается, что смартфон могут выпустить только в двух цветах — черном и белом — и с ценником в диапазоне от 2 000 до 2 500 долларов.

Напомним, по источникам, Apple смогла существенно уменьшить расходы на один из ключевых компонентов будущего складного iPhone. Это дает компании пространство для более умеренной стартовой цены, чем прогнозировали аналитики.

Также мы писали, что в iPhone Fold Apple склоняется к использованию сканера отпечатков в кнопке питания, отказавшись от подэкранного Touch ID. По данным инсайдера, сценарий со встроенным в дисплей ультразвуковым сенсором пока практически не рассматривается.