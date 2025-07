Тату Тараса Цимбалюка и что они означают — интересные факты о холостяке

Тарас Цимбалюк. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Украинский актер Тарас Цимбалюк большой поклонник татуировок. На теле главного героя шоу "Холостяк" около 70 рисунков, и некоторые из них имеют особый смысл и символизм для их владельца.

Интересные факты о татуировках Тараса Цимбалюка

35-летний актер часто демонстрирует поклонникам свое накачанное тело в социальных сетях и охотно позирует на откровенных фотографиях. Поэтому фаны могли увидеть на теле звезды немало интересных татуировок.

Тарас Цимбалюк в спортзале. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Как ранее рассказывал Тарас, все началось с цитаты мудреца Омара Хайяма — "Все дороги ведут к людям", которую он сделал совершенно случайно. А дальше вошел во вкус.

На теле Цимбалюка можно разглядеть немало интересных рисунков — звезда и крылья, череп, Мона Лиза на плече, якорь, крест на шее и многие другие.

Актер Тарас Цимбалюк. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тату украшают даже пальцы, бедра, ноги и живот актера.

Тату Тараса Цимбалюка на руке. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Актер имеет надпись PWR на груди, что символизирует внутреннюю силу, а также несколько цитат на английском языке — make art, no war (занимайтесь искусством, а не войной), Look mom I can fly (Мама, я лечу) из песни Трэвиса Скотта, и другие.

Тарас Цимбалюк на фотосессии. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Обычно, по словам "холостяка", он ищет интересные эскизы для тату на Pinterest. А дальше все просто — если рисунок пришелся по душе, идет и набивает его.

Однако есть татуировки, которые имеют для актера очень важный и сильный смысл. Например, Тарас сделал тату с номером телефона покойной бабушки, а также набил автограф отца.

Актер Тарас Цимбалюк. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

