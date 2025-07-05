Тату Тараса Цимбалюка и что они означают — интересные факты о холостяке

Любимые тату Тараса Цимбалюка — что они на самом деле означают
Украинский актер Тарас Цимбалюк большой поклонник татуировок. На теле главного героя шоу "Холостяк" около 70 рисунков, и некоторые из них имеют особый смысл и символизм для их владельца.
Новини.LIVE рассказывают, что известно о тату звезды.
Интересные факты о татуировках Тараса Цимбалюка
35-летний актер часто демонстрирует поклонникам свое накачанное тело в социальных сетях и охотно позирует на откровенных фотографиях. Поэтому фаны могли увидеть на теле звезды немало интересных татуировок.
Как ранее рассказывал Тарас, все началось с цитаты мудреца Омара Хайяма — "Все дороги ведут к людям", которую он сделал совершенно случайно. А дальше вошел во вкус.
На теле Цимбалюка можно разглядеть немало интересных рисунков — звезда и крылья, череп, Мона Лиза на плече, якорь, крест на шее и многие другие.
Тату украшают даже пальцы, бедра, ноги и живот актера.
Актер имеет надпись PWR на груди, что символизирует внутреннюю силу, а также несколько цитат на английском языке — make art, no war (занимайтесь искусством, а не войной), Look mom I can fly (Мама, я лечу) из песни Трэвиса Скотта, и другие.
Обычно, по словам "холостяка", он ищет интересные эскизы для тату на Pinterest. А дальше все просто — если рисунок пришелся по душе, идет и набивает его.
Однако есть татуировки, которые имеют для актера очень важный и сильный смысл. Например, Тарас сделал тату с номером телефона покойной бабушки, а также набил автограф отца.
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