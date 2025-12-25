Видео
Чего ожидать — прогноз магнитных бурь на сегодня

Чего ожидать — прогноз магнитных бурь на сегодня

Ua ru
Дата публикации 25 декабря 2025 13:20
Солнечная активность будет низкой - прогноз магнитных бурь на сегодня
Мужчина держится за голову от боли. Фото иллюстративное: AMN

В четверг, 25 декабря, магнитных бурь на Земле синоптиками не прогнозируется. В течение последних суток солнечная активность находилась на низком уровне.

Об этом сообщает Meteoprog в четверг, 25 декабря

Читайте также:

Магнитные бури 25 декабря

Известно, что в течение последних 24 часов солнечная активность была умеренной. На Солнце произошло две вспышки класса С, которые практически не влияют на Землю. Предполагается, что сегодня геомагнитное поле будет в диапазоне от спокойного до активного уровня. Солнечная активность будет низкой — есть вероятность вспышек М-класса.

Солнечная активность на 25 декабря

  • Вероятность малого геомагнитного шторма - 15%;
  • Вероятность большого геомагнитного шторма - 1%;
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса - 40%;
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса - 5%;
  • Количество солнечных пятен - 53.

Влияние магнитных бурь на здоровье

Магнитные бури могут негативно влиять на самочувствие — предупреждения о них помогают контролировать факторы риска. Это касается инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Напомним, что магнитные бури в декабре 2025 несут опасность — это может повлиять на самочувствие.

Ранее мы также информировали о прогнозе погоды на рождественскую неделю — синоптики прогнозируют похолодание.

Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
