Солнечная активность будет низкой - прогноз магнитных бурь на сегодня

Чего ожидать — прогноз магнитных бурь на сегодня
В четверг, 25 декабря, магнитных бурь на Земле синоптиками не прогнозируется. В течение последних суток солнечная активность находилась на низком уровне.
Об этом сообщает Meteoprog в четверг, 25 декабря
Магнитные бури 25 декабря
Известно, что в течение последних 24 часов солнечная активность была умеренной. На Солнце произошло две вспышки класса С, которые практически не влияют на Землю. Предполагается, что сегодня геомагнитное поле будет в диапазоне от спокойного до активного уровня. Солнечная активность будет низкой — есть вероятность вспышек М-класса.
Солнечная активность на 25 декабря
- Вероятность малого геомагнитного шторма - 15%;
- Вероятность большого геомагнитного шторма - 1%;
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса - 40%;
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса - 5%;
- Количество солнечных пятен - 53.
Влияние магнитных бурь на здоровье
Магнитные бури могут негативно влиять на самочувствие — предупреждения о них помогают контролировать факторы риска. Это касается инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.
