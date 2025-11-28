Когда магнитные бури в декабре 2025 — подробный календарь опасных дат

Влияние магнитных бурь на здоровье человека. Коллаж: Новини.LIVE

Декабрь 2025 встретит нас не только новогодними праздниками и подарками, но и мощными магнитными бурями. Уже в начале месяца ожидается сильный затяжной геошторм. Еще один придет в середине декабря. Эти возмущения могут повлиять и на настроение, и на самочувствие, и на общую атмосферу месяца. Поэтому важно заранее позаботиться о здоровье, чтобы никакие вспышки на Солнце не помешали встретить зиму с улыбкой.

Новини.LIVE со ссылкой на Центр прогнозирования космической погоды NOAA подготовили расписание магнитных бурь на декабрь 2025 года.

Реклама

Читайте также:

Кому стоит особенно следить за календарем магнитных бурь в декабре 2025 года

Геомагнитные колебания влияют на людей по-разному, однако есть группы, которым важно внимательно планировать свои нагрузки именно в дни повышенной активности. К ним относятся:

люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями;

метеозависимые, которые остро реагируют на изменение погоды;

те, кто регулярно принимает лекарства для стабилизации давления;

работники, чья работа связана с высокой концентрацией, точностью и быстрыми решениями.

В периоды магнитных бурь желательно отказаться от дальних поездок, интенсивного спорта, переутомления и стрессовых ситуаций — это поможет уменьшить нагрузку на организм.

Девушка перед компьютером. Фото: freepik.com

Магнитные бури в декабре 2025 года — подробное расписание на месяц

Интенсивность магнитных бурь определяют по международной шкале Kp-индекса. Он показывает, насколько сильно возмущено магнитное поле Земли. Значения колеблются от 0 до 9 и трактуются так:

0-3 — Земля находится в спокойном состоянии, серьезных колебаний нет;

4 — фиксируют умеренные возмущения, которые могут влиять на самочувствие чувствительных людей;

5 и более — начинается настоящая магнитная буря, возможны сильные и длительные геоштормы.

Календарь магнитных бурь на декабрь 2025 года:

1 декабря — Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме;

— Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме; 2 декабря — Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме;

— Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме; 3 декабря — Kp-индекс 5, мощная магнитная буря ;

; 4 декабря — Kp-индекс 5, мощная магнитная буря ;

; 5 декабря — Kp-индекс 4, умеренная магнитная буря ;

— ; 6 декабря — Kp-индекс 3, спокойная геомагнитная активность;

— Kp-индекс 3, спокойная геомагнитная активность; 7 декабря — Kp-индекс 3, спокойная геомагнитная активность;

— Kp-индекс 3, спокойная геомагнитная активность; 8 декабря — Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме;

— Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме; 9 декабря — Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме;

— Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме; 10 декабря — Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме;

— Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме; 11 декабря — Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме;

— Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме; 12 декабря — Kp-индекс 3, спокойная геомагнитная активность;

— Kp-индекс 3, спокойная геомагнитная активность; 13 декабря — Kp-индекс 5, мощная магнитная буря ;

; 14 декабря — Kp-индекс 4, умеренная магнитная буря ;

; 15 декабря — Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме;

— Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме; 16 декабря — Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме;

— Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме; 17 декабря — Kp-индекс 3, спокойная геомагнитная активность;

— Kp-индекс 3, спокойная геомагнитная активность; 18 декабря — Kp-индекс 3, спокойная геомагнитная активность;

— Kp-индекс 3, спокойная геомагнитная активность; 19 декабря — Kp-индекс 3, спокойная геомагнитная активность;

— Kp-индекс 3, спокойная геомагнитная активность; 20 декабря — Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме.

Отметим, специалисты из NOAA пока подготовили прогноз только до 20 числа. В дальнейшем их информация будет обновляться. Важно знать, что новые вспышки на Солнце, которые и становятся главной причиной магнитных бурь на Земле, происходят постоянно, поэтому данные в течение месяца корректируются.

Как сохранить здоровье во время магнитной бури

Дни серьезных геоштормов могут спровоцировать головную боль, головокружение, колебания давления, усталость, раздражительность и даже обострение хронических заболеваний. Чтобы легче перенести периоды активности, врачи советуют придерживаться стабильного и здорового режима дня:

спать не менее 7-8 часов;

избегать переутомления и эмоционального перенапряжения;

уменьшить время перед экранами.

Рацион в такие дни должен быть легким и питательным — овощи, фрукты, достаточное количество воды. Стоит ограничить жирные блюда, фастфуд, кофе, энергетики и алкоголь. Рекомендуют также больше гулять на свежем воздухе. Тем, кто имеет хронические заболевания, нужно контролировать свое состояние, не пропускать прием назначенных лекарств и обращаться к медику, если самочувствие ухудшается.

Возмущение магнитного поля Земли. Фото: istockphoto.com

Магнитные бури в декабре 2025 — что делать гипертоникам

Люди с повышенным давлением чаще всего испытывают влияние геомагнитных колебаний. Чтобы избежать резких скачков, в дни бурь стоит:

измерять давление не менее двух раз в день;

принимать назначенные врачом препараты вовремя;

ограничивать соленые блюда;

избегать физического и эмоционального переутомления;

пить чистую воду небольшими порциями в течение дня.

Важно: если состояние резко ухудшается, необходимо немедленно обратиться к врачу.

Ранее мы рассказывали, какой погоды ожидать украинцам в первый месяц зимы.

Также мы писали, какую погоду встретим на День Святого Николая и на Рождество в Украине.