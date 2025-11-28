Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Магнитные бури в декабре 2025 — какие дни несут ужасную опасность

Магнитные бури в декабре 2025 — какие дни несут ужасную опасность

Ua ru
Дата публикации 28 ноября 2025 08:02
Когда магнитные бури в декабре 2025 — подробный календарь опасных дат
Влияние магнитных бурь на здоровье человека. Коллаж: Новини.LIVE

Декабрь 2025 встретит нас не только новогодними праздниками и подарками, но и мощными магнитными бурями. Уже в начале месяца ожидается сильный затяжной геошторм. Еще один придет в середине декабря. Эти возмущения могут повлиять и на настроение, и на самочувствие, и на общую атмосферу месяца. Поэтому важно заранее позаботиться о здоровье, чтобы никакие вспышки на Солнце не помешали встретить зиму с улыбкой.

Новини.LIVE со ссылкой на Центр прогнозирования космической погоды NOAA подготовили расписание магнитных бурь на декабрь 2025 года.

Реклама
Читайте также:

Кому стоит особенно следить за календарем магнитных бурь в декабре 2025 года

Геомагнитные колебания влияют на людей по-разному, однако есть группы, которым важно внимательно планировать свои нагрузки именно в дни повышенной активности. К ним относятся:

  • люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями;
  • метеозависимые, которые остро реагируют на изменение погоды;
  • те, кто регулярно принимает лекарства для стабилизации давления;
  • работники, чья работа связана с высокой концентрацией, точностью и быстрыми решениями.

В периоды магнитных бурь желательно отказаться от дальних поездок, интенсивного спорта, переутомления и стрессовых ситуаций — это поможет уменьшить нагрузку на организм.

 

Кому стоит особенно следить за календарем магнитных бурь в декабре 2025 года
Девушка перед компьютером. Фото: freepik.com

Магнитные бури в декабре 2025 года — подробное расписание на месяц

Интенсивность магнитных бурь определяют по международной шкале Kp-индекса. Он показывает, насколько сильно возмущено магнитное поле Земли. Значения колеблются от 0 до 9 и трактуются так:

  • 0-3 — Земля находится в спокойном состоянии, серьезных колебаний нет;
  • 4 — фиксируют умеренные возмущения, которые могут влиять на самочувствие чувствительных людей;
  • 5 и более — начинается настоящая магнитная буря, возможны сильные и длительные геоштормы.

Календарь магнитных бурь на декабрь 2025 года:

  • 1 декабря — Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме;
  • 2 декабря — Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме;
  • 3 декабря — Kp-индекс 5, мощная магнитная буря;
  • 4 декабря — Kp-индекс 5, мощная магнитная буря;
  • 5 декабряKp-индекс 4, умеренная магнитная буря;
  • 6 декабря — Kp-индекс 3, спокойная геомагнитная активность;
  • 7 декабря — Kp-индекс 3, спокойная геомагнитная активность;
  • 8 декабря — Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме;
  • 9 декабря — Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме;
  • 10 декабря — Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме;
  • 11 декабря Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме;
  • 12 декабря Kp-индекс 3, спокойная геомагнитная активность;
  • 13 декабря — Kp-индекс 5, мощная магнитная буря;
  • 14 декабря — Kp-индекс 4, умеренная магнитная буря;
  • 15 декабря — Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме;
  • 16 декабря — Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме;
  • 17 декабря Kp-индекс 3, спокойная геомагнитная активность;
  • 18 декабря — Kp-индекс 3, спокойная геомагнитная активность;
  • 19 декабря Kp-индекс 3, спокойная геомагнитная активность;
  • 20 декабря — Kp-индекс 2, магнитное поле Земли в норме.

Отметим, специалисты из NOAA пока подготовили прогноз только до 20 числа. В дальнейшем их информация будет обновляться. Важно знать, что новые вспышки на Солнце, которые и становятся главной причиной магнитных бурь на Земле, происходят постоянно, поэтому данные в течение месяца корректируются.

Как сохранить здоровье во время магнитной бури

Дни серьезных геоштормов могут спровоцировать головную боль, головокружение, колебания давления, усталость, раздражительность и даже обострение хронических заболеваний. Чтобы легче перенести периоды активности, врачи советуют придерживаться стабильного и здорового режима дня:

  • спать не менее 7-8 часов;
  • избегать переутомления и эмоционального перенапряжения;
  • уменьшить время перед экранами.

Рацион в такие дни должен быть легким и питательным — овощи, фрукты, достаточное количество воды. Стоит ограничить жирные блюда, фастфуд, кофе, энергетики и алкоголь. Рекомендуют также больше гулять на свежем воздухе. Тем, кто имеет хронические заболевания, нужно контролировать свое состояние, не пропускать прием назначенных лекарств и обращаться к медику, если самочувствие ухудшается.

 

Как сохранить здоровье во время магнитной бури
Возмущение магнитного поля Земли. Фото: istockphoto.com

Магнитные бури в декабре 2025 — что делать гипертоникам

Люди с повышенным давлением чаще всего испытывают влияние геомагнитных колебаний. Чтобы избежать резких скачков, в дни бурь стоит:

  • измерять давление не менее двух раз в день;
  • принимать назначенные врачом препараты вовремя;
  • ограничивать соленые блюда;
  • избегать физического и эмоционального переутомления;
  • пить чистую воду небольшими порциями в течение дня.

Важно: если состояние резко ухудшается, необходимо немедленно обратиться к врачу.

Ранее мы рассказывали, какой погоды ожидать украинцам в первый месяц зимы.

Также мы писали, какую погоду встретим на День Святого Николая и на Рождество в Украине.

погода здоровье магнитные бури декабрь прогнозы календарь
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации