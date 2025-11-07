Видео
Видео

Подарки зимы — какой будет погода на День Николая и Рождество

Ua ru
Дата публикации 7 ноября 2025 17:06
обновлено: 17:06
Какой будет погода на Рождество и День Святого Николая - прогноз синоптиков
Люди гуляют в снегопад. Фото: РБК-Украина

Зима 2025-2026 годов в Украине обещает быть холодной, а декабрь — переходным и изменчивым месяцем. По прогнозу синоптиков, День Святого Николая 6 декабря в Украине может пройти с потеплением до +5°C и дождем, в то время как в Рождество 25 декабря ожидается спокойная зимняя погода с незначительным похолоданием и возможным легким снегом.

Об этом сообщает заслуженный метеоролог Украины Вазира Мартазинова.

Читайте также:

Какой будет погода в декабре

Начало декабря, с 1 по 5 число, принесет относительно мягкую и стабильную погоду. Температура днем будет держаться на уровне +1...+3°C, а ночью — около нуля. Кое-где будет падать дождь или мокрый снег, но ощущения зимы еще не будет.

Наиболее мрачным станет период с 6 по 14 декабря, когда небо затянут облака, а страну накроет мелкий снег. Именно в это время, накануне любимого детского праздника — Дня святого Николая 6 декабря, природа решит сделать сюрприз: после нескольких морозных дней ожидается короткое потепление до +5°C и даже дождь.

Середина месяца, с 15 по 21 декабря, пройдет под знаком легких морозов — днем около 0°C, ночью до -3°C. Ожидаются периодические осадки в виде снега и мокрого снега. А вот конец декабря принесет настоящую зимнюю переменчивость: с 22 по 31 число прогнозируются частые смены погоды — от дождя до снега, от плюсовых температур до легких морозов.

Накануне Рождества 25 декабря украинцев может ждать классическая "зимняя сказка": днем около +2°C, ночью — около нуля, вероятен легкий снег и тишина без ветра. Но уже ближе к Новому году погода снова изменится — станет немного прохладнее, а последние дни декабря пройдут с частичным солнцем и без сильных осадков.

Напомним, ранее главный научный сотрудник Украинского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова сообщила, что в декабре ожидается большое количество осадков в виде мокрого снега, а температура воздуха резко опустится. В первый месяц зимы столбики термометров будут показывать -6...-7 °C. Кроме того, она предоставила прогноз погоды на новогодние праздники.

Ранее синоптики информировали, сколько будет держаться снег и насколько холодной будет погода в этом сезоне. Прогнозы приятно удивили даже опытных специалистов.

Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
