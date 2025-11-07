Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Подарунки зими — якою буде погода на День Миколая та Різдво

Подарунки зими — якою буде погода на День Миколая та Різдво

Ua ru
Дата публікації: 7 листопада 2025 17:06
Оновлено: 17:06
Якою буде погода на Різдво та День Святого Миколая - прогноз синоптиків
Люди гуляють у снігопад. Фото: РБК-Україна

Зима 2025–2026 років в Україні обіцяє бути холодною, а грудень — перехідним і мінливим місяцем. За прогнозом синоптиків, День Святого Миколая 6 грудня в Україні може пройти з потеплінням до +5°C і дощем, тоді як на Різдво 25 грудня очікується спокійна зимова погода з незначним похолоданням і можливим легким снігом.

Про це повідомляє заслужена метеорологиня України Вазіра Мартазінова.

Реклама
Читайте також:

Якою буде погода у грудні 

Початок грудня, з 1 по 5 число, принесе відносно м’яку і стабільну погоду. Температура вдень триматиметься на рівні +1…+3°C, а вночі — близько нуля. Подекуди падатиме дощ або мокрий сніг, але відчуття зими ще не буде.

Найбільш похмурим стане період із 6 по 14 грудня, коли небо затягнуть хмари, а країну накриє дрібний сніг. Саме в цей час, напередодні улюбленого дитячого свята — Дня святого Миколая 6 грудня, природа вирішить зробити сюрприз: після кількох морозних днів очікується коротке потепління до +5°C і навіть дощ. 

Середина місяця, з 15 по 21 грудня, пройде під знаком легких морозів — удень близько 0°C, уночі до –3°C. Очікуються періодичні опади у вигляді снігу й мокрого снігу. А ось кінець грудня принесе справжню зимову мінливість: з 22 по 31 число прогнозуються часті зміни погоди — від дощу до снігу, від плюсових температур до легких морозів.

Напередодні Різдва 25 грудня українців може чекати класична "зимова казка": вдень близько +2°C, вночі — близько нуля, ймовірний легкий сніг і тиша без вітру. Та вже ближче до Нового року погода знову зміниться — стане трохи прохолодніше, а останні дні грудня минуть із частковим сонцем і без сильних опадів.

Нагадаємо, раніше головна наукова співробітниця Українського гідрометеорологічного інституту Вазіра Мартазінова повідомила, що у грудні очікується велика кількість опадів у вигляді мокрого снігу, а температура повітря різко опуститься. У перший місяць зими стовпчики термометрів показуватимуть -6...-7 °C. Крім того, вона надала прогноз погоди на новорічні свята.

Раніше синоптики інформували, скільки триматиметься сніг і наскільки холодною буде погода цього сезону. Прогнози приємно здивували навіть досвідчених фахівців.

зима прогнози Різдво синоптик День Святого Миколая
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації