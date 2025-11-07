Якою буде погода на Різдво та День Святого Миколая - прогноз синоптиків

Люди гуляють у снігопад. Фото: РБК-Україна

Зима 2025–2026 років в Україні обіцяє бути холодною, а грудень — перехідним і мінливим місяцем. За прогнозом синоптиків, День Святого Миколая 6 грудня в Україні може пройти з потеплінням до +5°C і дощем, тоді як на Різдво 25 грудня очікується спокійна зимова погода з незначним похолоданням і можливим легким снігом.

Про це повідомляє заслужена метеорологиня України Вазіра Мартазінова.

Якою буде погода у грудні

Початок грудня, з 1 по 5 число, принесе відносно м’яку і стабільну погоду. Температура вдень триматиметься на рівні +1…+3°C, а вночі — близько нуля. Подекуди падатиме дощ або мокрий сніг, але відчуття зими ще не буде.

Найбільш похмурим стане період із 6 по 14 грудня, коли небо затягнуть хмари, а країну накриє дрібний сніг. Саме в цей час, напередодні улюбленого дитячого свята — Дня святого Миколая 6 грудня, природа вирішить зробити сюрприз: після кількох морозних днів очікується коротке потепління до +5°C і навіть дощ.

Середина місяця, з 15 по 21 грудня, пройде під знаком легких морозів — удень близько 0°C, уночі до –3°C. Очікуються періодичні опади у вигляді снігу й мокрого снігу. А ось кінець грудня принесе справжню зимову мінливість: з 22 по 31 число прогнозуються часті зміни погоди — від дощу до снігу, від плюсових температур до легких морозів.

Напередодні Різдва 25 грудня українців може чекати класична "зимова казка": вдень близько +2°C, вночі — близько нуля, ймовірний легкий сніг і тиша без вітру. Та вже ближче до Нового року погода знову зміниться — стане трохи прохолодніше, а останні дні грудня минуть із частковим сонцем і без сильних опадів.

