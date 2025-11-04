Відео
Підтримати ЗСУ
Відео

Неочікуваний прогноз — синоптик розкрив, якою буде погода взимку

Дата публікації: 4 листопада 2025 23:56
Оновлено: 00:15
Яка погода буде взимку - прогноз синоптиків
Холодна погода на вулиці. Фото: УНІАН

Початок зими традиційно викликає хвилю запитань: коли прийдуть морози, скільки триматиметься сніг і наскільки холодною буде погода цього сезону. Прогнози приємно здивували навіть досвідчених фахівців.

Про це повідомляють синоптики.

Яка погода буде взимку

За даними прогнозів, зима розпочнеться доволі м’яко. У перші дні грудня суттєвих морозів не буде: вдень температура коливатиметься біля нуля, іноді підніматиметься до +2 °С, а вночі опускатиметься лише до -7 °С. На заході та півночі країни можливий перший сніг, тоді як у центральних і південних регіонах випадатиме переважно дощ.

Ближче до другої половини грудня очікується хвиля опадів — з 18 числа і майже до кінця місяця. У більшості областей випадатиме мокрий сніг, хоча подекуди українці зможуть побачити справжню зимову красу з білим покривом. Сильних морозів у грудні не прогнозується — денний мінімум становитиме близько -3 °С, нічний — до -7 °С.

Січень 2026 року обіцяє бути контрастним. Початок місяця може порадувати відлигою до +4 °С, але вже після Різдва очікується коротке похолодання: вдень до -12 °С, а вночі — до -16 °С.

Однак сувора погода триматиметься недовго. В середині місяця знову потеплішає, температура вдень підніматиметься до нуля, а вночі опускатиметься не нижче -10 °С. Саме цей період супроводжуватиметься змішаними опадами — від пухкого снігу до мокрого дощу.

Лютий, за прогнозами, стане найм’якшим місяцем зими. У більшості регіонів денна температура буде плюсовою, а легкі морози триватимуть лише кілька днів. Вдень стовпчики термометрів можуть підніматися до +11 °С, а вночі опускатися не нижче -4 °С. Опади очікуються переважно у вигляді дощу, іноді — мокрого снігу.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, синоптикиня Наталка Діденко попередила про зміну погоди.

Також ми писали, що на сонці було зафіксовано декілька спалахів.

Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
