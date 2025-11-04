Какая погода будет зимой - прогноз синоптиков

Холодная погода на улице. Фото: УНИАН

Начало зимы традиционно вызывает волну вопросов: когда придут морозы, сколько будет держаться снег и насколько холодной будет погода в этом сезоне. Прогнозы приятно удивили даже опытных специалистов.

Об этом сообщают синоптики.

Какая погода будет зимой

По данным прогнозов, зима начнется довольно мягко. В первые дни декабря существенных морозов не будет: днем температура будет колебаться около нуля, иногда будет подниматься до +2 °С, а ночью будет опускаться лишь до -7 °С. На западе и севере страны возможен первый снег, тогда как в центральных и южных регионах будет выпадать преимущественно дождь.

Ближе ко второй половине декабря ожидается волна осадков — с 18 числа и почти до конца месяца. В большинстве областей будет выпадать мокрый снег, хотя кое-где украинцы смогут увидеть настоящую зимнюю красоту с белым покровом. Сильных морозов в декабре не прогнозируется — дневной минимум составит около -3 °С, ночной — до -7 °С.

Январь 2026 года обещает быть контрастным. Начало месяца может порадовать оттепелью до +4 °С, но уже после Рождества ожидается короткое похолодание: днем до -12 °С, а ночью — до -16 °С.

Однако суровая погода будет держаться недолго. В середине месяца снова потеплеет, температура днем будет подниматься до нуля, а ночью будет опускаться не ниже -10 °С. Именно этот период будет сопровождаться смешанными осадками — от рыхлого снега до мокрого дождя.

Февраль, по прогнозам, станет самым мягким месяцем зимы. В большинстве регионов дневная температура будет плюсовой, а легкие морозы продлятся лишь несколько дней. Днем столбики термометров могут подниматься до +11 °С, а ночью опускаться не ниже -4 °С. Осадки ожидаются преимущественно в виде дождя, иногда — мокрого снега.

