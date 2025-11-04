Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Неожиданный прогноз — синоптик раскрыл, какой будет погода зимой

Неожиданный прогноз — синоптик раскрыл, какой будет погода зимой

Ua ru
Дата публикации 4 ноября 2025 23:56
обновлено: 00:15
Какая погода будет зимой - прогноз синоптиков
Холодная погода на улице. Фото: УНИАН

Начало зимы традиционно вызывает волну вопросов: когда придут морозы, сколько будет держаться снег и насколько холодной будет погода в этом сезоне. Прогнозы приятно удивили даже опытных специалистов.

Об этом сообщают синоптики.

Реклама
Читайте также:

Какая погода будет зимой

По данным прогнозов, зима начнется довольно мягко. В первые дни декабря существенных морозов не будет: днем температура будет колебаться около нуля, иногда будет подниматься до +2 °С, а ночью будет опускаться лишь до -7 °С. На западе и севере страны возможен первый снег, тогда как в центральных и южных регионах будет выпадать преимущественно дождь.

Ближе ко второй половине декабря ожидается волна осадков — с 18 числа и почти до конца месяца. В большинстве областей будет выпадать мокрый снег, хотя кое-где украинцы смогут увидеть настоящую зимнюю красоту с белым покровом. Сильных морозов в декабре не прогнозируется — дневной минимум составит около -3 °С, ночной — до -7 °С.

Январь 2026 года обещает быть контрастным. Начало месяца может порадовать оттепелью до +4 °С, но уже после Рождества ожидается короткое похолодание: днем до -12 °С, а ночью — до -16 °С.

Однако суровая погода будет держаться недолго. В середине месяца снова потеплеет, температура днем будет подниматься до нуля, а ночью будет опускаться не ниже -10 °С. Именно этот период будет сопровождаться смешанными осадками — от рыхлого снега до мокрого дождя.

Февраль, по прогнозам, станет самым мягким месяцем зимы. В большинстве регионов дневная температура будет плюсовой, а легкие морозы продлятся лишь несколько дней. Днем столбики термометров могут подниматься до +11 °С, а ночью опускаться не ниже -4 °С. Осадки ожидаются преимущественно в виде дождя, иногда — мокрого снега.

Напомним, мы сообщали о том, синоптик Наталья Диденко предупредила об изменении погоды.

Также мы писали, что на солнце было зафиксировано несколько вспышек.

погода зима синоптик прогноз погоды погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации