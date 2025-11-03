Прогноз погода в Україні на грудень — яким буде перший місяць зими

Холодна погода і сніг. Фото: Новини.LIVE

У грудні очікується велика кількість опадів у вигляді мокрого снігу, а температура повітря різко опуститься. У перший місяць зими стовпчики термометрів показуватимуть -6...-7 °C.

Про це повідомила головна наукова співробітниця Українського гідрометеорологічного інституту Вазіра Мартазінова в інтерв'ю "Главред".

Прогноз погоди на грудень

Синоптик розповіла, що у перший місяць зими буде багато опадів, особливо з 11 по 13 грудня. Зокрема, очікується сніг та мокрий сніг. Також в Україну прийде різке похолодання. До кінця другої декади грудня варто очікувати вночі -6...-7 °C, а вдень +3...+5 °C.

Водночас Мартазінова попередила, що різке похолодання розпочнеться вже наприкінці листопада. Температура повітря почне опускатися з 25 листопада і така погода протримається до 3 грудня.

Погода на Новий рік

Ближче до Нового року температура повітря знизиться, але вдень стовпчики термометрів показуватимуть до +5 °C. За прогноз синоптика, сильних морозів не варто чекати на Новий рік, але водночас не буде і теплої зими. Морози будуть, як у звичну зиму для України.

Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, якою буде погода упродовж тижня 3-9 листопада. Місцями температура підвищиться до понад +20 °C.

Водночас Наталка Діденко розповіла, що 4 листопада в країну прийде холодний атмосферний фронт. Через це в кількох областях будуть дощі та вітер.