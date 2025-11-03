Видео
Какой будет погода в декабре — синоптик назвала опасные даты

Дата публикации 3 ноября 2025 19:07
обновлено: 19:07
Прогноз погода в Украине на декабрь — каким будет первый месяц зимы
Холодная погода и снег. Фото: Новини.LIVE

В декабре ожидается большое количество осадков в виде мокрого снега, а температура воздуха резко опуститься. В первый месяц зимы столбики термометров будут показывать -6...-7 °C.

Об этом сообщила главный научный сотрудник Украинского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова в интервью "Главред".

Реклама
Читайте также:

Прогноз погоды на декабрь

Синоптик рассказала, что в первый месяц зимы будет много осадков, особенно с 11 по 13 декабря. В частности, ожидается снег и мокрый снег. Также в Украину придет резкое похолодание. До конца второй декады декабря стоит ожидать ночью -6...-7 °C, а днем +3...+5 °C.

В то же время Мартазинова предупредила, что резкое похолодание начнется уже в конце ноября. Температура воздуха начнет опускаться с 25 ноября и такая погода продержится до 3 декабря.

Погода на Новый год

Ближе к Новому году температура воздуха снизится, но днем столбики термометров будут показывать до +5 °C. По прогноз синоптика, сильных морозов не стоит ждать на Новый год, но в то же время не будет и теплой зимы. Морозы будут, как в привычную зиму для Украины.

Напомним, ранее синоптики рассказали, какой будет погода в течение недели 3-9 ноября. Местами температура повысится до более +20 °C.

В то же время Наталка Диденко рассказала, что 4 ноября в страну придет холодный атмосферный фронт. Из-за этого в нескольких областях будут дожди и ветры.

