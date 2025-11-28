Коли магнітні бурі у грудні 2025 — детальний календар небезпечних дат

Вплив магнітних бур на здоров'я людини. Колаж: Новини.LIVE

Грудень 2025 зустріне нас не лише новорічними святами та подарунками, а й потужними магнітними бурями. Вже на початку місяця очікується сильний затяжний геошторм. Ще один прийде в середині грудня. Ці збурення можуть вплинути і на настрій, і на самопочуття, і на загальну атмосферу місяця. Тому важливо заздалегідь подбати про здоров'я, щоб жодні спалахи на Сонці не завадили зустріти зиму з посмішкою.

Новини.LIVE з посиланням на Центр прогнозування космічної погоди NOAA підготували розклад магнітних бур на грудень 2025 року.

Кому варто особливо стежити за календарем магнітних бур у грудні 2025 року

Геомагнітні коливання впливають на людей по-різному, однак є групи, яким важливо уважно планувати свої навантаження саме у дні підвищеної активності. До них належать:

люди з серцево-судинними захворюваннями;

метеозалежні, які гостро реагують на зміну погоди;

ті, хто регулярно приймає ліки для стабілізації тиску;

працівники, чия робота пов'язана з високою концентрацією, точністю та швидкими рішеннями.

У періоди магнітних бур бажано відмовитися від далеких поїздок, інтенсивного спорту, перевтоми та стресових ситуацій — це допоможе зменшити навантаження на організм.

Дівчина перед комп'ютером. Фото: freepik.com

Магнітні бурі у грудні 2025 року — детальний розклад на місяць

Інтенсивність магнітних бур визначають за міжнародною шкалою Kp-індексу. Він показує, наскільки сильно збурене магнітне поле Землі. Значення коливаються від 0 до 9 і трактуються так:

0-3 — Земля перебуває у спокійному стані, серйозних коливань немає;

4 — фіксують помірні збурення, які можуть впливати на самопочуття чутливих людей;

5 і більше — починається справжня магнітна буря, можливі сильні та тривалі геошторми.

Календар магнітних бур на грудень 2025:

1 грудня — Kp-індекс 2, магнітне поле Землі у нормі;

— Kp-індекс 2, магнітне поле Землі у нормі; 2 грудня — Kp-індекс 2, магнітне поле Землі у нормі;

— Kp-індекс 2, магнітне поле Землі у нормі; 3 грудня — Kp-індекс 5, потужна магнітна буря ;

— ; 4 грудня — Kp-індекс 5, потужна магнітна буря ;

— ; 5 грудня — Kp-індекс 4, помірна магнітна буря ;

— ; 6 грудня — Kp-індекс 3, спокійна геомагнітна активність;

— Kp-індекс 3, спокійна геомагнітна активність; 7 грудня — Kp-індекс 3, спокійна геомагнітна активність;

— Kp-індекс 3, спокійна геомагнітна активність; 8 грудня — Kp-індекс 2, магнітне поле Землі у нормі;

— Kp-індекс 2, магнітне поле Землі у нормі; 9 грудня — Kp-індекс 2, магнітне поле Землі у нормі;

— Kp-індекс 2, магнітне поле Землі у нормі; 10 грудня — Kp-індекс 2, магнітне поле Землі у нормі;

— Kp-індекс 2, магнітне поле Землі у нормі; 11 грудня — Kp-індекс 2, магнітне поле Землі у нормі;

— Kp-індекс 2, магнітне поле Землі у нормі; 12 грудня — Kp-індекс 3, спокійна геомагнітна активність;

— Kp-індекс 3, спокійна геомагнітна активність; 13 грудня — Kp-індекс 5, потужна магнітна буря ;

— ; 14 грудня — Kp-індекс 4, помірна магнітна буря ;

— ; 15 грудня — Kp-індекс 2, магнітне поле Землі у нормі;

— Kp-індекс 2, магнітне поле Землі у нормі; 16 грудня — Kp-індекс 2, магнітне поле Землі у нормі;

— Kp-індекс 2, магнітне поле Землі у нормі; 17 грудня — Kp-індекс 3, спокійна геомагнітна активність;

— Kp-індекс 3, спокійна геомагнітна активність; 18 грудня — Kp-індекс 3, спокійна геомагнітна активність;

— Kp-індекс 3, спокійна геомагнітна активність; 19 грудня — Kp-індекс 3, спокійна геомагнітна активність;

— Kp-індекс 3, спокійна геомагнітна активність; 20 грудня — Kp-індекс 2, магнітне поле Землі у нормі.

Зазначимо, фахівці з NOAA наразі підготували прогноз лише до 20 числа. Надалі їхня інформація буде оновлюватися. Важливо знати, що нові спалахи на Сонці, які й стають головною причиною магнітних бур на Землі, відбуваються постійно, тому дані впродовж місяця коригуються.

Як зберегти здоров'я під час магнітної бурі

Дні серйозних геоштормів можуть спровокувати головний біль, запаморочення, коливання тиску, втому, дратівливість і навіть загострення хронічних захворювань. Щоб легше перенести періоди активності, лікарі радять дотримуватися стабільного та здорового режиму дня:

спати не менше 7-8 годин;

уникати перевтоми та емоційного перенапруження;

зменшити час перед екранами.

Раціон у такі дні має бути легким та поживним — овочі, фрукти, достатня кількість води. Варто обмежити жирні страви, фастфуд, каву, енергетики та алкоголь. Рекомендують також більше гуляти на свіжому повітрі. Тим, хто має хронічні захворювання, потрібно контролювати свій стан, не пропускати прийом призначених ліків і звертатися до медика, якщо самопочуття погіршується.

Збурення магнітного поля Землі. Фото: istockphoto.com

Магнітні бурі у грудні 2025 — що робити гіпертонікам

Люди з підвищеним тиском найчастіше відчувають вплив геомагнітних коливань. Щоб уникнути різких стрибків, у дні бур варто:

вимірювати тиск щонайменше двічі на день;

приймати призначені лікарем препарати вчасно;

обмежувати солоні страви;

уникати фізичної та емоційної перевтоми;

пити чисту воду невеликими порціями протягом дня.

Важливо: якщо стан різко погіршується, необхідно негайно звернутися до лікаря.

