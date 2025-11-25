Відео
Головна Метео Грудень готує сюрпризи — якою буде погода в перший місяць зими

Грудень готує сюрпризи — якою буде погода в перший місяць зими

Ua ru
Дата публікації: 25 листопада 2025 18:35
Оновлено: 17:26
Прогноз погоди на грудень 2025 — яка погода буде в перший місяць зими
Сніжна погода у Києві. Фото: 24 канал

Середня температура в Україні у грудні очікується вищою за кліматичну норму, що забезпечить відносно теплу зиму. Опадів буде мало, а на півдні країни дні можуть прогріватися до 12 °С.

Про це повідомила начальниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня в коментарі УНІАН.

Читайте також:

Прогноз погоди на грудень

Як розповіла синоптик, температурний фон перевищить середні багаторічні значення на 1-2 °С або навіть 3 °С. Йдеться саме про середньомісячну температуру.

За даними синоптика, на початку грудня значних опадів не очікується. Температура в більшості регіонів коливатиметься в межах +1-8 °С, а на півдні можливі показники до +10-12 °С.

Голеня підкреслила, що оскільки середньомісячна температура буде вищою за кліматичну норму, у температурному фоні переважатиме тепло.

"Якщо навіть близько нуля коливатиметься, то це ще буде в межах норми. І навіть якщо невеликий мороз — до 5-6 градусів, це не виходить за рамки очікуваної погоди", — зазначила вона.

Нагадаємо, раніше синоптики здивували прогнозом погоди на зиму.

А також стало відомо, чим здивує українців погода на Миколая та Різдво.

Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
