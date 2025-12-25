Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Чого очікувати — прогноз магнітних бур на сьогодні

Чого очікувати — прогноз магнітних бур на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 25 грудня 2025 13:20
Сонячна активність буде низькою — прогноз магнітних бур на сьогодні
Чоловік тримається за голову від болю. Фото ілюстративне: AMN

У четвер, 25 грудня, магнітних бур на Землі синоптиками не прогнозується. Протягом останньої доби сонячна активність знаходилась на низькому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog у четвер, 25 грудня 

Реклама
Читайте також:

Магнітні бурі 25 грудня 

Відомо, що протягом останніх 24 годин сонячна активність була помірною. На Сонці відбулося два спалахи класу С, які практично не впливають на Землю. Передбачається, що сьогодні геомагнітне поле буде у діапазоні від спокійного до активного рівня. Сонячна активність буде низькою — є ймовірність спалахів М-класу.

Сонячна активність на 25 грудня

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму – 15%;
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%;
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 40%;
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 5%;
  • Кількість сонячних плям – 53.

Вплив магнітних бур на здоров'я

Магнітні бурі можуть негативно впливати на самопочуття — попередження про них допомагають контролювати фактори ризику. Це стосується інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Нагадаємо, що магнітні бурі у грудні 2025 несуть небезпеку — це може вплинути на самопочуття.

Раніше ми також інформували про прогноз погоди на різдвяний тиждень — синоптики прогнозують похолодання. 

Сонце магнітні бурі прогнози метеозалежність метеоролог
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації