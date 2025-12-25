Сонячна активність буде низькою — прогноз магнітних бур на сьогодні

Чоловік тримається за голову від болю. Фото ілюстративне: AMN

У четвер, 25 грудня, магнітних бур на Землі синоптиками не прогнозується. Протягом останньої доби сонячна активність знаходилась на низькому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog у четвер, 25 грудня

Магнітні бурі 25 грудня

Відомо, що протягом останніх 24 годин сонячна активність була помірною. На Сонці відбулося два спалахи класу С, які практично не впливають на Землю. Передбачається, що сьогодні геомагнітне поле буде у діапазоні від спокійного до активного рівня. Сонячна активність буде низькою — є ймовірність спалахів М-класу.

Сонячна активність на 25 грудня

Ймовірність малого геомагнітного шторму – 15%;

Ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%;

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 40%;

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 5%;

Кількість сонячних плям – 53.

Вплив магнітних бур на здоров'я

Магнітні бурі можуть негативно впливати на самопочуття — попередження про них допомагають контролювати фактори ризику. Це стосується інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

