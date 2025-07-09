Чи прийняв син Квіткової її нового обранця — нові подробиці (фото)

Даша Квіткова зізналася, чи знайомий її син із новим коханим
Українська блогерка Даша Квіткова офіційно підтвердила свої стосунки із футболістом Володимиром Бражком. Окрім того, зірка дала зрозуміти, чи вже встигла познайомити нового обранця з сином від Нікіти Добриніна.
Відповідь знаменитість дала в своїх Instastories.
Квіткова показала фото сина зі своїм бойфрендом
У свій день народження, який Даша святкує 9 липня, блогерка вирішила більше не тримати таємниць від фанів та розсекретила стосунки з півзахисником "Динамо".
Окрім того, Даша дала зрозуміти фанам, чи вже встигла познайомити свого обранця із сином Левом. У соцмережі блогерка опублікувала зворушливий кадр із Бражко, який разом із хлопчиком прогулюється лісом та тримає його за руку.
Нагадаємо, що Квіткова виховує сина від попереднього шлюбу з телеведучим Нікітою Добриніним, з яким вона розлучилася 2023 року. Тривалий час знаменитість була самотня, але у травні цього року почали ширитися чутки про її стосунки із футболістом.
Офіційно свій роман пара підтвердила у липні — у день народження Квіткової Бражко публічно привітав її в соцмережах.
Раніше Світлана Тарабарова показала кадри з чоловіком на відпочинку за кордоном.
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