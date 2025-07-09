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Головна arrow Шоу-бізнес arrow Даша Квіткова зізналася, чи знайомий її син із новим коханим arrow

Даша Квіткова зізналася, чи знайомий її син із новим коханим

9 липня 2025 17:17
Аліна Зіброва - Редактор
Аліна Зіброва
Редактор
Чи прийняв син Квіткової її нового обранця — нові подробиці (фото)
Даша Квіткова з сином Левом. Фото: instagram.com/kvittkova
Аліна Зіброва - Редактор
Аліна Зіброва
Редактор

Українська блогерка Даша Квіткова офіційно підтвердила свої стосунки із футболістом Володимиром Бражком. Окрім того, зірка дала зрозуміти, чи вже встигла познайомити нового обранця з сином від Нікіти Добриніна.

Відповідь знаменитість дала в своїх Instastories.

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У свій день народження, який Даша святкує 9 липня, блогерка вирішила більше не тримати таємниць від фанів та розсекретила стосунки з півзахисником "Динамо".

Окрім того, Даша дала зрозуміти фанам, чи вже встигла познайомити свого обранця із сином Левом. У соцмережі блогерка опублікувала зворушливий кадр із Бражко, який разом із хлопчиком прогулюється лісом та тримає його за руку.

Даша Квіткова показала бойфренда з сином - фото
Володимир Бражко з сином Даши Квіткової. Фото: instagram.com/kvittkova 

Нагадаємо, що Квіткова виховує сина від попереднього шлюбу з телеведучим Нікітою Добриніним, з яким вона розлучилася 2023 року. Тривалий час знаменитість була самотня, але у травні цього року почали ширитися чутки про її стосунки із футболістом.

Офіційно свій роман пара підтвердила у липні — у день народження Квіткової Бражко публічно привітав її в соцмережах.

Раніше Світлана Тарабарова показала кадри з чоловіком на відпочинку за кордоном.

діти Даша Квіткова українські зірки зіркова пара Володимир Бражко
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