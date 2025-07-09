Чи прийняв син Квіткової її нового обранця — нові подробиці (фото)

Даша Квіткова з сином Левом. Фото: instagram.com/kvittkova

Українська блогерка Даша Квіткова офіційно підтвердила свої стосунки із футболістом Володимиром Бражком. Окрім того, зірка дала зрозуміти, чи вже встигла познайомити нового обранця з сином від Нікіти Добриніна.

Відповідь знаменитість дала в своїх Instastories.

Реклама

Читайте також:

Квіткова показала фото сина зі своїм бойфрендом

У свій день народження, який Даша святкує 9 липня, блогерка вирішила більше не тримати таємниць від фанів та розсекретила стосунки з півзахисником "Динамо".

Окрім того, Даша дала зрозуміти фанам, чи вже встигла познайомити свого обранця із сином Левом. У соцмережі блогерка опублікувала зворушливий кадр із Бражко, який разом із хлопчиком прогулюється лісом та тримає його за руку.

Володимир Бражко з сином Даши Квіткової. Фото: instagram.com/kvittkova

Нагадаємо, що Квіткова виховує сина від попереднього шлюбу з телеведучим Нікітою Добриніним, з яким вона розлучилася 2023 року. Тривалий час знаменитість була самотня, але у травні цього року почали ширитися чутки про її стосунки із футболістом.

Офіційно свій роман пара підтвердила у липні — у день народження Квіткової Бражко публічно привітав її в соцмережах.

Раніше Світлана Тарабарова показала кадри з чоловіком на відпочинку за кордоном.