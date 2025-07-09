Принял ли сын Квитковой ее нового избранника — новые подробности (фото)

Даша Квиткова призналась, знаком ли ее сын с новым возлюбленным
Украинская блогерша Даша Квиткова официально подтвердила свои отношения с футболистом Владимиром Бражко. Кроме того, звезда дала понять, успела ли уже познакомить нового избранника с сыном от Никиты Добрынина.
Ответ знаменитость дала в своих Instastories.
Квиткова показала фото сына со своим бойфрендом
В свой день рождения, который Даша празднует 9 июля, блогерша решила больше не держать тайн от фанов и рассекретила отношения с полузащитником "Динамо".
Кроме того, Даша дала понять фанам, успела ли уже познакомить своего избранника с сыном Львом. В соцсети блогер опубликовала трогательный кадр с Бражко, который вместе с мальчиком прогуливается по лесу и держит его за руку.
Напомним, что Квиткова воспитывает сына от предыдущего брака с телеведущим Никитой Добрыниным, с которым она развелась в 2023 году. Долгое время знаменитость была одинока, но в мае этого года начали распространяться слухи о ее отношениях с футболистом.
Официально свой роман пара подтвердила в июле — в день рождения Квитковой Бражко публично поздравил ее в соцсетях.
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