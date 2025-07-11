Даша Квиткова ошеломила новыми фото — фанаты обратили внимание на животик

Даша Квиткова показалась в смелом образе — засветила животик
Украинский блогер Даша Квиткова привлекла внимание поклонников своим образом. Звезда показала, в каком луке отпраздновала свой день рождения.
Солнечными кадрами в стильном аутфите инфлюенсерка поделилась в Instagram.
Квиткова засветила животик в романтическом образе
Блогер 10 июля отпраздновала свое 27-летие. Особый день Даша встретила в Амстердаме, где решила устроить себе фотосессию на память.
В кадре знаменитость позировала в total look от украинского дизайнера Екатерины Сильченко и ее бренда The Coat.
Квиткова выбрала полупрозрачную юбку с баской и короткий топ, расшитый цветами, который обнажил ее стройный животик. Для особой "изюминки" Даша накинула сверху легкую накидку из той же ткани, что и юбка.
В комментариях звезда собрала кучу комплиментов от поклонников, которые восхитились ее красотой.
"Какая же вы красивая!".
"Эти ноги и талия — просто огонь".
"Невероятная красота!".
Напомним, Леся Никитюк продемонстрировала фигуру в обтягивающем наряде на первой тренировке после родов.
А также бывшая жена Кличко похвасталась длинными ножками в мини.
Читайте Новини.LIVE!