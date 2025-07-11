Даша Квиткова ошеломила новыми фото — фанаты обратили внимание на животик

Даша Квиткова. Фото: instagram.com/kvittkova

Украинский блогер Даша Квиткова привлекла внимание поклонников своим образом. Звезда показала, в каком луке отпраздновала свой день рождения.

Солнечными кадрами в стильном аутфите инфлюенсерка поделилась в Instagram.

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Блогер 10 июля отпраздновала свое 27-летие. Особый день Даша встретила в Амстердаме, где решила устроить себе фотосессию на память.

Блогерша Даша Квиткова. Фото: instagram.com/kvittkova

В кадре знаменитость позировала в total look от украинского дизайнера Екатерины Сильченко и ее бренда The Coat.

Даша Квиткова в The Coat. Фото: instagram.com/kvittkova

Квиткова выбрала полупрозрачную юбку с баской и короткий топ, расшитый цветами, который обнажил ее стройный животик. Для особой "изюминки" Даша накинула сверху легкую накидку из той же ткани, что и юбка.

Квиткова показала праздничный образ

В комментариях звезда собрала кучу комплиментов от поклонников, которые восхитились ее красотой.

"Какая же вы красивая!".

"Эти ноги и талия — просто огонь".

"Невероятная красота!".

Даша Квиткова в праздничной фотосессии. Фото: instagram.com/kvittkova

Напомним, Леся Никитюк продемонстрировала фигуру в обтягивающем наряде на первой тренировке после родов.

А также бывшая жена Кличко похвасталась длинными ножками в мини.