Як Леся Нікітюк худне після пологів — дієвий метод

Леся Нікітюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Телеведуча Леся Нікітюк через три тижні після пологів вже повертається до своєї звичної рутини. Зірка показалася на першому тренуванні після народження сина.

Кадрами знаменитість поділилася в Instagram.

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Леся Нікітюк показалася у спортзалі

Наразі зірка разом зі своїм малюком перебуває у рідному Хмельницькому в гостях у батьків. Тож, завдяки допомозі рідних, Леся змогла виділити трошки часу на себе.

Телеведуча вирішила не зволікати та повертатися до регулярних тренувань. Нікітюк показалася у спортзалі в обтислих чорних лосинах та короткому топі, які підкреслили її фігуру.

Леся Нікітюк у спортзалі. Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Аби не перенавантажувати свій організм після пологів зірка вирішила розпочати з легкого кардіо. Зокрема, з помірних тренувань на орбітреку.

Телеведуча провела легке тренування. Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк вперше після пологів показалася у купальнику.

А також колишня дружина Кличка приголомшила виглядом у екстраміні.