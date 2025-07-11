Як Леся Нікітюк худне після пологів — дієвий метод

Леся Нікітюк здивувала формою через 3 тижні після пологів — фото
Телеведуча Леся Нікітюк через три тижні після пологів вже повертається до своєї звичної рутини. Зірка показалася на першому тренуванні після народження сина.
Кадрами знаменитість поділилася в Instagram.
Леся Нікітюк показалася у спортзалі
Наразі зірка разом зі своїм малюком перебуває у рідному Хмельницькому в гостях у батьків. Тож, завдяки допомозі рідних, Леся змогла виділити трошки часу на себе.
Телеведуча вирішила не зволікати та повертатися до регулярних тренувань. Нікітюк показалася у спортзалі в обтислих чорних лосинах та короткому топі, які підкреслили її фігуру.
Аби не перенавантажувати свій організм після пологів зірка вирішила розпочати з легкого кардіо. Зокрема, з помірних тренувань на орбітреку.
Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк вперше після пологів показалася у купальнику.
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