Как Леся Никитюк худеет после родов — действенный метод

Леся Никитюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Телеведущая Леся Никитюк спустя три недели после родов уже возвращается к своей привычной рутине. Звезда показалась на первой тренировке после рождения сына.

Кадрами знаменитость поделилась в Instagram.

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Леся Никитюк показалась в спортзале

Сейчас звезда вместе со своим малышом находится в родном Хмельницком в гостях у родителей. Поэтому, благодаря помощи родных, Леся смогла выделить немножко времени на себя.

Телеведущая решила не медлить и возвращаться к регулярным тренировкам. Никитюк показалась в спортзале в обтягивающих черных лосинах и коротком топе, которые подчеркнули ее фигуру.

Леся Никитюк в спортзале. Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Чтобы не перегружать свой организм после родов звезда решила начать с легкого кардио. В частности, с умеренных тренировок на орбитреке.

Телеведущая провела легкую тренировку. Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Напомним, ранее Леся Никитюк впервые после родов показалась в купальнике.

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