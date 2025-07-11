Как Леся Никитюк худеет после родов — действенный метод

Леся Никитюк удивила формой через 3 недели после родов — фото
Телеведущая Леся Никитюк спустя три недели после родов уже возвращается к своей привычной рутине. Звезда показалась на первой тренировке после рождения сына.
Кадрами знаменитость поделилась в Instagram.
Леся Никитюк показалась в спортзале
Сейчас звезда вместе со своим малышом находится в родном Хмельницком в гостях у родителей. Поэтому, благодаря помощи родных, Леся смогла выделить немножко времени на себя.
Телеведущая решила не медлить и возвращаться к регулярным тренировкам. Никитюк показалась в спортзале в обтягивающих черных лосинах и коротком топе, которые подчеркнули ее фигуру.
Чтобы не перегружать свой организм после родов звезда решила начать с легкого кардио. В частности, с умеренных тренировок на орбитреке.
Напомним, ранее Леся Никитюк впервые после родов показалась в купальнике.
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