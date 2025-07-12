Новий сценічний образ Степана Гіги обговорюють всі — чим здивував (відео)

Степан Гіга. Фото: instagram.com/stepan.giga_official

Виступ українського співака Степана Гіги викликав бурхливі обговорення в мережі. Користувачі були спантеличені зовнішнім виглядом артиста на сцені.

Відео з концерту з'явилося у TikTok.

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У мережі обговорюють вигляд Степана Гіги

Днями співак дав сольний концерт у рамках свого європейського туру. Під час виступу Гіга вийшов на сцену у джинсах та футболці, яка підкреслила його живіт.

Саме це і стало приводом для бурхливого обговорення у соцмережах. У коментарях під відео деякі користувачі почали жартувати та обурюватися образом артиста.

"З'їв Козловського?".

"Мабуть гонорова дружина порозганяла стилістів".

"Невже вільні сорочки на сцені заборонили?".

"Людина без комплексів".

"Це неповага до глядача! Артист повинен мати пристойний вигляд".

Однак інша частина юзерів все ж стали на захист виконавця та зазначили, що образ жодним чином не впливає на талант виконавця.

"Гарна людина і гарні пісні!".

"Ті, хто критикує, ви самі ідеальні?".

"Байдуже на образ, коли голос зачаровує".

"Можливо у людини проблеми зі здоров'ям, а він все одно продовжує співати! Лише повага".

"Одяг можна купити, а талант — ні".

Раніше стало відомо, який вигляд має зрадниця Таїсія Повалій після чисельних ін'єкцій та пластики.

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