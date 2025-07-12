Новый сценический образ Степана Гиги обсуждают все — чем удивил (видео)

Степан Гига. Фото: instagram.com/stepan.giga_official

Выступление украинского певца Степана Гиги вызвало бурные обсуждения в сети. Пользователи были озадачены внешним видом артиста на сцене.

Видео с концерта появилось в TikTok.

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На днях певец дал сольный концерт в рамках своего европейского тура. Во время выступления Гига вышел на сцену в джинсах и футболке, которая подчеркнула его живот.

Именно это и стало поводом для бурного обсуждения в соцсетях. В комментариях под видео некоторые пользователи начали шутить и возмущаться образом артиста.

"Съел Козловского?".

"Видимо, тщеславная жена поразгоняла стилистов".

"Неужели свободные рубашки на сцене запретили?".

"Человек без комплексов".

"Это неуважение к зрителю! Артист должен выглядеть прилично".

Однако другая часть юзеров все же стали на защиту исполнителя и отметили, что образ никоим образом не влияет на талант исполнителя.

"Хороший человек и хорошие песни!".

"Те, кто критикует, вы сами идеальны?".

"Безразлично на образ, когда голос завораживает".

"Возможно, у человека проблемы со здоровьем, а он все равно продолжает петь! Только уважение".

"Одежду можно купить, а талант — нет".

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