Новый сценический образ Степана Гиги обсуждают все — чем удивил (видео)

Соцсети гудят — Степан Гига удивил внешним видом
Выступление украинского певца Степана Гиги вызвало бурные обсуждения в сети. Пользователи были озадачены внешним видом артиста на сцене.
Видео с концерта появилось в TikTok.
В сети обсуждают вид Степана Гиги
На днях певец дал сольный концерт в рамках своего европейского тура. Во время выступления Гига вышел на сцену в джинсах и футболке, которая подчеркнула его живот.
@07liya007
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Именно это и стало поводом для бурного обсуждения в соцсетях. В комментариях под видео некоторые пользователи начали шутить и возмущаться образом артиста.
"Съел Козловского?".
"Видимо, тщеславная жена поразгоняла стилистов".
"Неужели свободные рубашки на сцене запретили?".
"Человек без комплексов".
"Это неуважение к зрителю! Артист должен выглядеть прилично".
Однако другая часть юзеров все же стали на защиту исполнителя и отметили, что образ никоим образом не влияет на талант исполнителя.
"Хороший человек и хорошие песни!".
"Те, кто критикует, вы сами идеальны?".
"Безразлично на образ, когда голос завораживает".
"Возможно, у человека проблемы со здоровьем, а он все равно продолжает петь! Только уважение".
"Одежду можно купить, а талант — нет".
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