Головна Кіно Український серіал "Жіночий лікар" продовжили на третій сезон

Український серіал "Жіночий лікар" продовжили на третій сезон

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2025 17:16
"Жіночого лікаря" продовжили на 3 сезон — коли прем'єра
Серіал "Жіночий лікар". Фото: 1+1

Улюблений серіал українців "Жіночий лікар. Нове життя" попри чутки про завершення історії, буде продовжено на третій сезон. Насолодитися новими серіями глядачі зможуть вже цієї осені.

Трейлер нового сезону опублікував 1plus1_official у TikTok.

Читайте також:

Третій сезон Жіночого лікаря

В нових серіях головний герой Михайло Гончар разом зі своєю командою рятуватиме життя пацієнтів у пологовому та військовому госпіталі.

"Михайло опиняється перед складним вибором між минулим та майбутнім. Які нові обставини змусять талановитого лікаря переосмислити своє життя? Тим часом Андрій Балюк та Лілія Ластівка готуються стати батьками, однак на пару чекають нові випробування", — йдеться в синопсисі.

Нові серії вийдуть вже цієї осені, проте точна дата прем'єри поки невідома.

@1plus1_official

😍🏥Не пропусти нові серії улюбленого українського серіалу «Жіночий лікар. Нове життя» вже цієї осені на 1+1 Україна! Михайло Гончар і його колеги знову готові боротися за життя та щастя своїх пацієнтів. На них чекають нові виклики у столичному Науково-дослідному центрі акушерства та репродуктології та у військовому госпіталі. У нових серіях Михайло опиняється перед складним вибором між минулим та майбутнім. Які нові обставини змусять талановитого лікаря переосмислити своє життя? Тим часом Андрій Балюк та Лілія Ластівка готуються стати батьками, однак на пару чекають нові випробування. #1плюс1 #українськісеріали #жіночийлікарновежиття

♬ оригінальний звук - 1plus1

Нагадаємо, раніше ми писали про те, найкращі трилери усіх часів, що просто приголомшать фіналом. Також ми розповідали  про серіали для справжніх естетів, які шукають усі.

серіал українські зірки лікарі трейлер телеканал "1+1"
Марія Мудра - Редактор
Автор:
Марія Мудра
