"Жіночого лікаря" продовжили на 3 сезон — коли прем'єра

Улюблений серіал українців "Жіночий лікар. Нове життя" попри чутки про завершення історії, буде продовжено на третій сезон. Насолодитися новими серіями глядачі зможуть вже цієї осені.

Трейлер нового сезону опублікував 1plus1_official у TikTok.

Третій сезон Жіночого лікаря

В нових серіях головний герой Михайло Гончар разом зі своєю командою рятуватиме життя пацієнтів у пологовому та військовому госпіталі.

"Михайло опиняється перед складним вибором між минулим та майбутнім. Які нові обставини змусять талановитого лікаря переосмислити своє життя? Тим часом Андрій Балюк та Лілія Ластівка готуються стати батьками, однак на пару чекають нові випробування", — йдеться в синопсисі.

Нові серії вийдуть вже цієї осені, проте точна дата прем'єри поки невідома.

