Украинский сериал "Женский доктор" продлили на третий сезон

Украинский сериал "Женский доктор" продлили на третий сезон


Дата публикации 19 августа 2025 17:16
"Женского доктора" продлили на 3 сезон - когда премьера
Сериал "Женский доктор". Фото: 1+1

Любимый сериал украинцев "Женский доктор. Новая жизнь" несмотря на слухи о завершении истории будет продлен на третий сезон. Насладиться новыми сериями зрители смогут уже этой осенью.

Трейлер нового сезона опубликовал 1plus1_official в TikTok.

Читайте также:

Третий сезон Женского доктора

В новых сериях главный герой Михаил Гончар вместе со своей командой будет спасать жизни пациентов в родильном и военном госпитале.

"Михаил оказывается перед сложным выбором между прошлым и будущим. Какие новые обстоятельства заставят талантливого врача переосмыслить свою жизнь? Тем временем Андрей Балюк и Лилия Ластивка готовятся стать родителями, однако пару ждут новые испытания", — говорится в синопсисе.

Новые серии выйдут уже этой осенью, однако точная дата премьеры пока неизвестна.

@1plus1_official

😍🏥Не пропусти новые серии любимого украинского сериала "Женский доктор. Новая жизнь" уже этой осенью на 1+1 Украина! Михаил Гончар и его коллеги снова готовы бороться за жизнь и счастье своих пациентов. Их ждут новые вызовы в столичном Научно-исследовательском центре акушерства и репродуктологии и в военном госпитале. В новых сериях Михаил оказывается перед сложным выбором между прошлым и будущим. Какие новые обстоятельства заставят талантливого врача переосмыслить свою жизнь? Тем временем Андрей Балюк и Лилия Ластивка готовятся стать родителями, однако пару ждут новые испытания. #1плюс1 #українськісеріали #жіночийлікарновежиття

♬ оригинальный звук - 1plus1

Напомним, ранее мы писали о лучших триллерах всех времен, которые просто ошеломят финалом. Также мы рассказывали о сериалах для настоящих эстетов, которые ищут все.

Мария Мудрая - Редактор
Автор:
Мария Мудрая
