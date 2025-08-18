Netflix знімає серіал про засновника пива Guinness

Кадр з серіалу "Дім Гіннесса". Фото: instagram.com/netflix/

Netflix поділився постерами до нового драматичного серіалу "Дім Гіннесса". Над нею працює режисер "Гострих картузів" Стівен Найт.

Про це пише Collider.

Серіал про засновника пива Гіннесс

"Дім Гіннесса" розповість епічну історію, натхненну однією з найвідоміших династій Європи — родиною Гіннесс.

Драма розповідає про події, які почалися після смерті сера Бенджаміна Гіннеса. Саме він створив пиво, яке знають у всьому світі. Історія покаже, як його унікальна спадщина сформувала життя його чотирьох дорослих дітей.

Стівен Найт розпочав роботу над цим серіалом паралельно зі зйомками "Гострих картузів".

Серіал може похвалитися неймовірно сильним акторським складом на чолі з Ентоні Бойлом (Володарі повітря) у ролі Артура Гіннеса, Луїсом Партриджем (Енола Холмс) у ролі Едварда Гіннеса, Емілі Ферн (Нічні виклики) у ролі Енн Гіннес та інші.

Серіал був створений і написаний Стівеном Найтом, а виконавчими продюсерами виступили Карен Вілсон, Елінор Дей, Мартін Хейнс, Том Шенкленд та Івана Лоуелл.

Прем'єра серіалу запланована на 25 вересня 2025 року.

