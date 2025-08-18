Netflix снимает сериал об основателе пива Guinness

Кадр из сериала "Дом Гиннесса". Фото: instagram.com/netflix/

Netflix поделился постерами к новому драматическому сериалу "Дом Гиннесса". Над ним работает режиссер "Острых козырьков" Стивен Найт.

Об этом пишет Collider.

Сериал об основателе пива Гиннесс

"Дом Гиннесса" расскажет эпическую историю, вдохновленную одной из самых известных династий Европы — семьей Гиннесс.

Драма рассказывает о событиях, которые начались после смерти сэра Бенджамина Гиннесса. Именно он создал пиво, которое знают во всем мире. История покажет, как его уникальное наследие сформировало жизнь его четырех взрослых детей.

Стивен Найт начал работу над этим сериалом параллельно со съемками "Острых козырьков".

Сериал может похвастаться невероятно сильным актерским составом во главе с Энтони Бойлом (Повелители воздуха) в роли Артура Гиннеса, Луисом Партриджем (Энола Холмс) в роли Эдварда Гиннеса, Эмили Ферн (Ночные вызовы) в роли Энн Гиннес и другие.

Сериал был создан и написан Стивеном Найтом, а исполнительными продюсерами выступили Карен Уилсон, Элинор Дэй, Мартин Хейнс, Том Шенкленд и Ивана Лоуэлл.

Премьера сериала запланирована на 25 сентября 2025 года.

