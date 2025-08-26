Кращі мінісеріали трилери — що подивитись ввечері

Кадр із серіалу "Дев'ять пазлів". Фото: Disney

Наприкінці літа Україну накрила прохолода, тож саме час кутатись у теплий плед, заварювати смачний чай із печивом та відкривати для себе нові стрічки. Трилери — завжди ідеальний варіант для тих, хто обожнює непередбачувані сюжети та сцени, які постійно тримають в напрузі.

Підбіркою цікавих мінісеріалів трилерів поділився Collider.

Мейр з Істтауна (2021)

Протягом семи епізодів відчувається напруга і неспокій, коли люди майже віч-на-віч стикаються зі своїми демонами й страхами. Приголомшлива історія рідного міста головної героїні Маре не схожа на будь-яку іншу драму маленького містечка — сповнена брудної білизни й жахливих таємниць.

Чорний птах (2022)

Головного героя Джеймса "Джиммі" Кіна засудили до десяти років ув'язнення через операції з наркотиками у Чикаго, проте в нього є шанс вийти на волю. Агент ФБР Лорен МакКолі звертається до Джиммі з проханням отримати зізнання від засудженого Ларрі Холла, який перебуває в установі для психічно хворих злочинців. Холла підозрюють у вбивстві 15 жінок.

Ріплі (2024)

Серіал розповідає історію Тома Ріплі — харизматичного шахрая, який проникає в життя багатіїв і маніпулює ними, щоб здобути владу. Коли його завданням стає переконати сина багатія повернутися додому, все йде не так, як треба. "Ріплі" поєднує в собі атмосферу нео-нуару та психологічного трилера.

Дев'ять пазлів (2025)

Сюжет південнокорейського серіалу розповідає про криміналістку Юн Єну, дядько якої був убитий у їхньому сімейному будинку, коли вона була ще школяркою. На місці злочину дівчинка знайшла частинку головоломки. Через десять років стається інший злочин, де поруч із трупом знайшли нову частинку загадкового пазлу. Єна та детектив Кім Сон об'єднують зусилля, щоб знайти невловимого вбивцю і розгадати містичний збіг обставин.

Первісна Америка (2025)

Сюжет серіалу розгортається в 1857 році під час війни в Юті. Це історична драма, яка показує жорстоку боротьбу за виживання на американському Заході.

