5 лучших мини-сериалов триллеров с финалом, которого не ожидаешь

5 лучших мини-сериалов триллеров с финалом, которого не ожидаешь

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2025 20:07
Лучшие мини-сериалы триллеры - что посмотреть вечером
Кадр из сериала "Девять пазлов". Фото: Disney

В конце лета Украину накрыла прохлада, поэтому самое время кутаться в теплый плед, заваривать вкусный чай с печеньем и открывать для себя новые ленты. Триллеры — всегда идеальный вариант для тех, кто обожает непредсказуемые сюжеты и сцены, которые постоянно держат в напряжении.

Подборкой интересных мини-сериалов триллеров поделился Collider.

Читайте также:

Мейр из Исттауна (2021)

В течение семи эпизодов чувствуется напряжение и беспокойство, когда люди почти лицом к лицу сталкиваются со своими демонами и страхами. Потрясающая история родного города главной героини Маре не похожа на любую другую драму маленького городка - полна грязного белья и ужасных тайн.

Черная птица (2022)

Главного героя Джеймса "Джимми" Кина приговорили к десяти годам заключения за операции с наркотиками в Чикаго, однако у него есть шанс выйти на свободу. Агент ФБР Лорен Макколи обращается к Джимми с просьбой получить признание от осужденного Ларри Холла, который находится в учреждении для психически больных преступников. Холла подозревают в убийстве 15 женщин.

Рипли (2024)

Сериал рассказывает историю Тома Рипли - харизматичного мошенника, который проникает в жизнь богачей и манипулирует ими, чтобы получить власть. Когда его задачей становится убедить сына богача вернуться домой, все идет не так, как надо. "Рипли" сочетает в себе атмосферу нео-нуара и психологического триллера.

Девять пазлов (2025)

Сюжет южнокорейского сериала рассказывает о криминалистке Юн Ене, дядя которой был убит в их семейном доме, когда она была еще школьницей. На месте преступления девочка нашла частичку головоломки. Через десять лет происходит другое преступление, где рядом с трупом нашли новую частичку загадочного пазла. Ена и детектив Ким Сон объединяют усилия, чтобы найти неуловимого убийцу и разгадать мистическое стечение обстоятельств.

Первобытная Америка (2025)

Сюжет сериала разворачивается в 1857 году во время войны в Юте. Это историческая драма, которая показывает жестокую борьбу за выживание на американском Западе.

Напомним, ранее мы рассказывали об остром психологическом триллере, в котором сыграла Анджелина Джоли. Также мы писали о киношедеврах Тима Бартона.

кино канал HBO сериал триллеры детективные сериалы
Мария Мудрая - Редактор
Автор:
Мария Мудрая
