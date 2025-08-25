Кращі гостросюжетні серіали Netflix — що подивитися ввечері

Кадр з серіалу "Сирени". Фото: Netflix

У сучасному світі, коли намагаєшся стати успішним у кар'єрі, мати ідеальну фігуру та бути ідеальним для дітей та батьків, немає часу на тривалий відпочинок. Проте мінісеріали — чудовий спосіб розслабитись перед сном, не відкладаючи свої справи.

Підбіркою стрічок поділився Collider.

Реклама

Читайте також:

Клікбейт (2021)

Це кримінальний драматичний мінісеріал, сюжет якого розповідає про загадкове зникнення чоловіка. Мережею шириться відео зі зниклим головним героєм, в якому він з'являється з табличкою: "якщо відео набере п'ять мільйонів переглядів — я помру". Родина та поліція відчайдушно намагаються з'ясувати причини його зникнення.

Тіла (2023)

Слідчі знаходять труп без жодних ознак насилля та поранень. Вони з'ясовують, що тіло знаходять в одному і тому ж місці в Лондоні в чотирьох різних часових періодах: 1890, 1941, 2023 та 2053 роках. Мінісеріал поєднує не лише детектив, а й містику й жахи.

Любе дитя (2023)

Жінці, яку роками утримували в полоні, нарешті вдалося втекти. Проте її моторошна історія — це лише початок, який розкриває слідчим очі на справу 13-річної давності із темними таємницями.

Один день (2024)

Серіал розповідає історію Емми Морлі та Декстера Мейхью — двох людей з абсолютно різних соціальних верств, які закрутили роман після закінчення Единбурзького університету. Протягом наступних 20 років колишні закохані продовжують зустрічатися щороку в один і той же день. Кожна зустріч дає новий погляд на їхнє життя окремо один від одного.

Сирени (2025)

Сюжет розгортається під час вікенду в розкішному пляжному маєтку. У головній ролі Меган Фахі — Девон, розумна, але неспокійна молода жінка, яку дуже турбують токсичні стосунки сестри з її заможною керівницею, тому вона вирушає на пошуки відповідей у розкішному маєтку на узбережжі.

Нагадаємо, раніше ми писали про психологічний трилер "Жінка у вікні", який справді варто подивитись. Також Netflix випустив перший трейлер фільму "Баллада про маленького гравця", головну роль в якому зіграв відомий ірландський актор Колін Фаррелл.