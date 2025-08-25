Кращі гостросюжетні серіали Netflix — що подивитися ввечері

5 найзахопливіших мінісеріалів Netflix, від яких не відірватись
У сучасному світі, коли намагаєшся стати успішним у кар'єрі, мати ідеальну фігуру та бути ідеальним для дітей та батьків, немає часу на тривалий відпочинок. Проте мінісеріали — чудовий спосіб розслабитись перед сном, не відкладаючи свої справи.
Підбіркою стрічок поділився Collider.
Клікбейт (2021)
Це кримінальний драматичний мінісеріал, сюжет якого розповідає про загадкове зникнення чоловіка. Мережею шириться відео зі зниклим головним героєм, в якому він з'являється з табличкою: "якщо відео набере п'ять мільйонів переглядів — я помру". Родина та поліція відчайдушно намагаються з'ясувати причини його зникнення.
Тіла (2023)
Слідчі знаходять труп без жодних ознак насилля та поранень. Вони з'ясовують, що тіло знаходять в одному і тому ж місці в Лондоні в чотирьох різних часових періодах: 1890, 1941, 2023 та 2053 роках. Мінісеріал поєднує не лише детектив, а й містику й жахи.
Любе дитя (2023)
Жінці, яку роками утримували в полоні, нарешті вдалося втекти. Проте її моторошна історія — це лише початок, який розкриває слідчим очі на справу 13-річної давності із темними таємницями.
Один день (2024)
Серіал розповідає історію Емми Морлі та Декстера Мейхью — двох людей з абсолютно різних соціальних верств, які закрутили роман після закінчення Единбурзького університету. Протягом наступних 20 років колишні закохані продовжують зустрічатися щороку в один і той же день. Кожна зустріч дає новий погляд на їхнє життя окремо один від одного.
Сирени (2025)
Сюжет розгортається під час вікенду в розкішному пляжному маєтку. У головній ролі Меган Фахі — Девон, розумна, але неспокійна молода жінка, яку дуже турбують токсичні стосунки сестри з її заможною керівницею, тому вона вирушає на пошуки відповідей у розкішному маєтку на узбережжі.
