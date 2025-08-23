Netflix випустив новий мультфільм для дорослих — "Якщо коротко"

Кадр з мультфільму "Якщо коротко". Фото: скриншот

На Netflix вийшов новий дорослий анімаційний ситком "Якщо коротко". Його створив автор популярного мультфільму "Кінь БоДжек".

Трейлер був опублікований на YouTube.

Новий мультфільм "Якщо коротко"

Нова анімаційна комедія про родину розповідає про життя братів і сестер з дитинства до дорослого віку й навпаки. Netflix також завчасно продовжив шоу на другий сезон.

Із приємних бонусів — на стримінговій платформі доступний український дубляж та субтитри.

Спродюсував мультфільм Рафаель Боб-Ваксберг, відомий за анімацією "Кінь БоДжек".

