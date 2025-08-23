Відео
Головна Кіно Netflix випустив новий анімаційний ситком про братів і сестер

Netflix випустив новий анімаційний ситком про братів і сестер

Ua ru
Дата публікації: 23 серпня 2025 10:32
Netflix випустив новий мультфільм для дорослих — "Якщо коротко"
Кадр з мультфільму "Якщо коротко". Фото: скриншот

На Netflix вийшов новий дорослий анімаційний ситком "Якщо коротко". Його створив автор популярного мультфільму "Кінь БоДжек". 

Трейлер був опублікований на YouTube.

Читайте також:

Новий мультфільм "Якщо коротко"

Нова анімаційна комедія про родину розповідає про життя братів і сестер з дитинства до дорослого віку й навпаки. Netflix також завчасно продовжив шоу на другий сезон.

Із приємних бонусів — на стримінговій платформі доступний український дубляж та субтитри.

Спродюсував мультфільм Рафаель Боб-Ваксберг, відомий за анімацією "Кінь БоДжек". 

Нагадаємо, раніше авторитетний портал Rotten Tomatoes поділився добіркою найкращих фільмів жахів за 2025 рік. Також Netflix випустив перший трейлер фільму "Баллада про маленького гравця", головну роль в якому зіграв відомий ірландський актор Колін Фаррелл.

фільм Netflix родина мультфільми Прем'єра
Марія Мудра - Редактор
Автор:
Марія Мудра
