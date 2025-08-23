Netflix выпустил новый мультфильм для взрослых - "Если коротко"

Netflix выпустил новый анимационный ситком о братьях и сестрах
На Netflix вышел новый взрослый анимационный ситком "Если коротко". Его создал автор популярного мультфильма "Конь БоДжек".
Трейлер был опубликован на YouTube.
Новый мультфильм "Если коротко"
Новая анимационная комедия о семье рассказывает о жизни братьев и сестер с детства до взрослого возраста и наоборот. Netflix также заблаговременно продлил шоу на второй сезон.
Из приятных бонусов — на стриминговой платформе доступен украинский дубляж и субтитры.
Спродюсировал мультфильм Рафаэль Боб-Ваксберг, известный по анимации "Конь БоДжек".
