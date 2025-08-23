Видео
Netflix выпустил новый анимационный ситком о братьях и сестрах

Netflix выпустил новый анимационный ситком о братьях и сестрах

Ua ru
Дата публикации 23 августа 2025 10:32
Netflix выпустил новый мультфильм для взрослых - "Если коротко"
Кадр из мультфильма "Если коротко". Фото: скриншот

На Netflix вышел новый взрослый анимационный ситком "Если коротко". Его создал автор популярного мультфильма "Конь БоДжек".

Трейлер был опубликован на YouTube.

Читайте также:

Новый мультфильм "Если коротко"

Новая анимационная комедия о семье рассказывает о жизни братьев и сестер с детства до взрослого возраста и наоборот. Netflix также заблаговременно продлил шоу на второй сезон.

Из приятных бонусов — на стриминговой платформе доступен украинский дубляж и субтитры.

Спродюсировал мультфильм Рафаэль Боб-Ваксберг, известный по анимации "Конь БоДжек".

Напомним, ранее авторитетный портал Rotten Tomatoes поделился подборкой лучших фильмов ужасов за 2025 год. Также Netflix выпустил первый трейлер фильма "Баллада о маленьком игроке", главную роль в котором сыграл известный ирландский актер Колин Фаррелл.

кино Netflix семья мультфильмы Премьера
Мария Мудрая - Редактор
Автор:
Мария Мудрая
