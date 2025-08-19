Кращі жахи 2025 року — що подивитись ввечері

Кадр з фільму "Грішники". Фото: Warner Bros.

Фільми жахів допомагають нам відволіктися від життєвих проблем. Попри можливості сучасних технологій, знайти дійсно цікаву та моторошну стрічку може бути непросто.

Авторитетний портал Rotten Tomatoes поділився добіркою найкращих фільмів жахів за 2025 рік.

Гидка сестра

Rotten Tomatoes 96 %. Стрічка розповідає про Ельвіру, яка бореться за увагу принца та хоче стати королевою балу. У казковому королівстві краса є жорстоким бізнесом. Ельвіра готова на будь-які жертви, щоб досягти своїх цілей і стати найгарнішою дівчиною.

Зброя

Rotten Tomatoes 94 %. Громаду невеличкого міста сколихує масове зникнення дітей. Школярі з одного класу таємничо зникають в одну і ту ж ніч в один і той же час. Їх класна керівниця разом з копом намагаються дізнатись, хто чи що стоїть за цим страшним зникненням.

Ніч з дияволом

Rotten Tomatoes 97 %. Джонні Карсон, конкурент Джека Делроя, веде синдиковане ток-шоу "Нічні сови", яке вже давно стало надійним супутником для людей, що страждають на безсоння, по всій країні. Однак рейтинги шоу різко впали після трагічної смерті коханої дружини Джека. У відчайдушній спробі змінити свою долю, 31 жовтня 1977 року Джек планує провести унікальне спеціальне шоу до Хелловіна, не підозрюючи, що він ось-ось випустить справжнє зло в одній з віталень Америки.

Грішники

Rotten Tomatoes 97 %. Намагаючись залишити позаду своє нелегке життя, брати-близнюки Майкл та Джордан повертаються до рідного міста, щоб почати все з нуля, але виявляють, що на них чекає ще більше зло.

