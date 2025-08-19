Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаГороскопTravelАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Кино Застывает кровь — Rotten Tomatoes назвал лучшие ужасы 2025 года

Застывает кровь — Rotten Tomatoes назвал лучшие ужасы 2025 года

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2025 19:24
Лучшие ужасы 2025 года - что посмотреть вечером
Кадр из фильма "Грешники". Фото: Warner Bros.

Фильмы ужасов помогают нам отвлечься от жизненных проблем. Несмотря на возможности современных технологий, найти действительно интересную и жуткую ленту может быть непросто.

Авторитетный портал Rotten Tomatoes поделился подборкой лучших фильмов ужасов за 2025 год.

Реклама
Читайте также:

Гадкая сестра

Rotten Tomatoes 96 %. Лента рассказывает об Эльвире, которая борется за внимание принца и хочет стать королевой бала. В сказочном королевстве красота является жестоким бизнесом. Эльвира готова на любые жертвы, чтобы достичь своих целей и стать самой красивой девушкой.

Оружие

Rotten Tomatoes 94 %. Общину небольшого города сотрясает массовое исчезновение детей. Школьники из одного класса таинственно исчезают в одну и ту же ночь в одно и то же время. Их классная руководительница вместе с копом пытаются узнать, кто, или что стоит за этим страшным исчезновением.

Ночь с дьяволом

Rotten Tomatoes 97%. Джонни Карсон, конкурент Джека Делроя, ведет синдицированное ток-шоу "Ночные совы", которое уже давно стало надежным спутником для людей, страдающих бессонницей, по всей стране. Однако рейтинги шоу резко упали после трагической смерти любимой жены Джека. В отчаянной попытке изменить свою судьбу, 31 октября 1977 года Джек планирует провести уникальное специальное шоу к Хэллоуину, не подозревая, что он вот-вот выпустит настоящее зло в одной из гостиных Америки.

Грешники

Rotten Tomatoes 97 %. Пытаясь оставить позади свою нелегкую жизнь, братья-близнецы Майкл и Джордан возвращаются в родной город, чтобы начать все с нуля, но обнаруживают, что их ждет еще большее зло.

Напомним, ранее мы писали о психологическом триллере "Женщина в окне", который действительно стоит посмотреть. Также мы рассказывали о том, почему триллер "Моргни дважды" напугал многих.

кино рейтинг зарубежные звезды королева фильмы ужасов
Мария Мудрая - Редактор
Автор:
Мария Мудрая
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации