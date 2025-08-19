Лучшие ужасы 2025 года - что посмотреть вечером

Кадр из фильма "Грешники". Фото: Warner Bros.

Фильмы ужасов помогают нам отвлечься от жизненных проблем. Несмотря на возможности современных технологий, найти действительно интересную и жуткую ленту может быть непросто.

Авторитетный портал Rotten Tomatoes поделился подборкой лучших фильмов ужасов за 2025 год.

Реклама

Читайте также:

Гадкая сестра

Rotten Tomatoes 96 %. Лента рассказывает об Эльвире, которая борется за внимание принца и хочет стать королевой бала. В сказочном королевстве красота является жестоким бизнесом. Эльвира готова на любые жертвы, чтобы достичь своих целей и стать самой красивой девушкой.

Оружие

Rotten Tomatoes 94 %. Общину небольшого города сотрясает массовое исчезновение детей. Школьники из одного класса таинственно исчезают в одну и ту же ночь в одно и то же время. Их классная руководительница вместе с копом пытаются узнать, кто, или что стоит за этим страшным исчезновением.

Ночь с дьяволом

Rotten Tomatoes 97%. Джонни Карсон, конкурент Джека Делроя, ведет синдицированное ток-шоу "Ночные совы", которое уже давно стало надежным спутником для людей, страдающих бессонницей, по всей стране. Однако рейтинги шоу резко упали после трагической смерти любимой жены Джека. В отчаянной попытке изменить свою судьбу, 31 октября 1977 года Джек планирует провести уникальное специальное шоу к Хэллоуину, не подозревая, что он вот-вот выпустит настоящее зло в одной из гостиных Америки.

Грешники

Rotten Tomatoes 97 %. Пытаясь оставить позади свою нелегкую жизнь, братья-близнецы Майкл и Джордан возвращаются в родной город, чтобы начать все с нуля, но обнаруживают, что их ждет еще большее зло.

Напомним, ранее мы писали о психологическом триллере "Женщина в окне", который действительно стоит посмотреть. Также мы рассказывали о том, почему триллер "Моргни дважды" напугал многих.