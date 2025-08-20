Відео
Netflix показав трейлер нового трилера з Коліном Фарреллом

Netflix показав трейлер нового трилера з Коліном Фарреллом

Ua ru
Дата публікації: 20 серпня 2025 13:40
Netflix випустив трейлер фільму з Коліном Фарреллом
Кадр з фільму "Баллада про маленького гравця". Фото: Netflix

Netflix випустив перший трейлер фільму "Баллада про маленького гравця". Головного героя Лорда Дойла зіграв відомий ірландський актор Колін Фаррелл.

Трейлер був опублікований на YouTube.

Читайте також:

Баллада про маленького гравця

Головний герой Лорд Дойл проводить дні й ночі в казино, пиячить і програє в азартні ігри всі гроші. Він намагається впоратися зі своїми стрімкозростаючими боргами, і йому пропонує допомогу таємнича Дао Мін (Фала Чен) — співробітниця казино зі своїми секретами.

Режисером стрічки став Едвард Бергер ( "На Західному фронті без змін", "Конклав"). У ній знялися Колін Фаррелл, Фала Чен, Діні Іп, Алекс Дженнінгс і Тільда Свінтон.

Прем'єра фільму запланована на 9 вересня 2025 року в рамках Міжнародного кінофестивалю в Торонто.

Нагадаємо, раніше авторитетний портал Rotten Tomatoes поділився добіркою найкращих фільмів жахів за 2025 рік. Також ми розповідали про те, чому трилер "Кліпни двічі" нажахав багатьох.

фільм Netflix казино закордонні зірки трейлер
Марія Мудра - Редактор
Автор:
Марія Мудра
