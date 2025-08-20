Netflix випустив трейлер фільму з Коліном Фарреллом

Netflix показав трейлер нового трилера з Коліном Фарреллом
Netflix випустив перший трейлер фільму "Баллада про маленького гравця". Головного героя Лорда Дойла зіграв відомий ірландський актор Колін Фаррелл.
Трейлер був опублікований на YouTube.
Баллада про маленького гравця
Головний герой Лорд Дойл проводить дні й ночі в казино, пиячить і програє в азартні ігри всі гроші. Він намагається впоратися зі своїми стрімкозростаючими боргами, і йому пропонує допомогу таємнича Дао Мін (Фала Чен) — співробітниця казино зі своїми секретами.
Режисером стрічки став Едвард Бергер ( "На Західному фронті без змін", "Конклав"). У ній знялися Колін Фаррелл, Фала Чен, Діні Іп, Алекс Дженнінгс і Тільда Свінтон.
Прем'єра фільму запланована на 9 вересня 2025 року в рамках Міжнародного кінофестивалю в Торонто.
