Netflix випустив трейлер фільму з Коліном Фарреллом

Кадр з фільму "Баллада про маленького гравця". Фото: Netflix

Netflix випустив перший трейлер фільму "Баллада про маленького гравця". Головного героя Лорда Дойла зіграв відомий ірландський актор Колін Фаррелл.

Трейлер був опублікований на YouTube.

Реклама

Читайте також:

Баллада про маленького гравця

Головний герой Лорд Дойл проводить дні й ночі в казино, пиячить і програє в азартні ігри всі гроші. Він намагається впоратися зі своїми стрімкозростаючими боргами, і йому пропонує допомогу таємнича Дао Мін (Фала Чен) — співробітниця казино зі своїми секретами.

Режисером стрічки став Едвард Бергер ( "На Західному фронті без змін", "Конклав"). У ній знялися Колін Фаррелл, Фала Чен, Діні Іп, Алекс Дженнінгс і Тільда Свінтон.

Прем'єра фільму запланована на 9 вересня 2025 року в рамках Міжнародного кінофестивалю в Торонто.

Нагадаємо, раніше авторитетний портал Rotten Tomatoes поділився добіркою найкращих фільмів жахів за 2025 рік. Також ми розповідали про те, чому трилер "Кліпни двічі" нажахав багатьох.