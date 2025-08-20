Netflix выпустил трейлер фильма с Колином Фарреллом

Кадр из фильма "Баллада о маленьком игроке". Фото: Netflix

Netflix выпустил первый трейлер фильма "Баллада о маленьком игроке". Главного героя Лорда Дойла сыграл известный ирландский актер Колин Фаррелл.

Трейлер был опубликован на YouTube.

Баллада о маленьком игроке

Главный герой Лорд Дойл проводит дни и ночи в казино, пьянствует и проигрывает в азартные игры все деньги. Он пытается справиться со своими стремительно растущими долгами, и ему предлагает помощь таинственная Дао Мин (Фала Чен) — сотрудница казино со своими секретами.

Режиссером ленты стал Эдвард Бергер ("На Западном фронте без перемен", "Конклав"). В ней снялись Колин Фаррелл, Фала Чен, Дини Ип, Алекс Дженнингс и Тильда Суинтон.

Премьера фильма запланирована на 9 сентября 2025 года в рамках Международного кинофестиваля в Торонто.

Премьера фильма запланирована на 9 сентября 2025 года в рамках Международного кинофестиваля в Торонто.