Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Кино Netflix показал трейлер нового триллера с Колином Фарреллом

Netflix показал трейлер нового триллера с Колином Фарреллом

Ua en ru
Дата публикации 20 августа 2025 13:40
Netflix выпустил трейлер фильма с Колином Фарреллом
Кадр из фильма "Баллада о маленьком игроке". Фото: Netflix

Netflix выпустил первый трейлер фильма "Баллада о маленьком игроке". Главного героя Лорда Дойла сыграл известный ирландский актер Колин Фаррелл.

Трейлер был опубликован на YouTube.

Реклама
Читайте также:

Баллада о маленьком игроке

Главный герой Лорд Дойл проводит дни и ночи в казино, пьянствует и проигрывает в азартные игры все деньги. Он пытается справиться со своими стремительно растущими долгами, и ему предлагает помощь таинственная Дао Мин (Фала Чен) — сотрудница казино со своими секретами.

Режиссером ленты стал Эдвард Бергер ("На Западном фронте без перемен", "Конклав"). В ней снялись Колин Фаррелл, Фала Чен, Дини Ип, Алекс Дженнингс и Тильда Суинтон.

Премьера фильма запланирована на 9 сентября 2025 года в рамках Международного кинофестиваля в Торонто.

Напомним, ранее авторитетный портал Rotten Tomatoes поделился подборкой лучших фильмов ужасов за 2025 год. Также мы рассказывали о том, почему триллер "Моргни дважды" напугал многих.

кино Netflix казино зарубежные звезды трейлер
Мария Мудрая - Редактор
Автор:
Мария Мудрая
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации