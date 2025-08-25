Видео
5 самых мини-сериалов Netflix, от которых не оторваться

5 самых мини-сериалов Netflix, от которых не оторваться

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2025 19:24
Лучшие остросюжетные сериалы Netflix - что посмотреть вечером
Кадр из сериала "Сирены". Фото: Netflix

В современном мире, когда пытаешься стать успешным в карьере, иметь идеальную фигуру и быть идеальным для детей и родителей, нет времени на длительный отдых. Однако мини-сериалы — отличный способ расслабиться перед сном, не откладывая свои дела.

Подборкой лент поделился Collider.

Кликбейт (2021)

Это криминальный драматический мини-сериал, сюжет которого рассказывает о загадочном исчезновении мужчины. Сетью распространяется видео с пропавшим главным героем, в котором он появляется с табличкой: "если видео наберет пять миллионов просмотров — я умру". Семья и полиция отчаянно пытаются выяснить причины его исчезновения.

Тела (2023)

Следователи находят труп без каких-либо признаков насилия и ранений. Они выясняют, что тело находят в одном и том же месте в Лондоне в четырех разных временных периодах: 1890, 1941, 2023 и 2053 годах. Минисериал сочетает не только детектив, но и мистику и ужасы.

Любимое дитя (2023)

Женщине, которую годами удерживали в плену, наконец удалось сбежать. Однако ее жуткая история - это только начало, которое раскрывает следователям глаза на дело 13-летней давности с темными тайнами.

Один день (2024)

Сериал рассказывает историю Эммы Морли и Декстера Мейхью — двух людей из совершенно разных социальных слоев, которые закрутили роман после окончания Эдинбургского университета. В течение следующих 20 лет бывшие влюбленные продолжают встречаться каждый год в один и тот же день. Каждая встреча дает новый взгляд на их жизнь отдельно друг от друга.

Сирены (2025)

Сюжет разворачивается во время уикенда в роскошном пляжном поместье. В главной роли Меган Фахи — Девон, умная, но беспокойная молодая женщина, которую очень беспокоят токсичные отношения сестры с ее богатой руководительницей, поэтому она отправляется на поиски ответов в роскошном поместье на побережье.

Напомним, ранее мы писали о психологическом триллере "Женщина в окне", который действительно стоит посмотреть. Также Netflix выпустил первый трейлер фильма "Баллада о маленьком игроке", главную роль в котором сыграл известный ирландский актер Колин Фаррелл.

кино сериал Netflix зарубежные звезды трейлер
Мария Мудрая - Редактор
Автор:
Мария Мудрая
