Марті найкращий-2025 — трейлер, дата виходу

Вийшов трейлер спортивної драми з Тімоті Шаламе та Гвінет Пелтроу
Кінокомпанія A24 показала трейлер нової стрічки із Тімоті Шаламе та Гвінет Пелтроу "Марті найкращий". Вона розповідає історію зірки настільного тенісу.
Трейлер був опублікований на YouTube.
"Марті найкращий"
Дія спортивної трагікомедії розгортається у світі культури настільного тенісу 1950-х років й розповідає історію Марті Маузера — молодого чоловіка з мрією, яку ніхто не поважає. Головний герой проходить через пекло, прагнучи досягти визнання. Гвінет Пелтроу грає актрису, яку Марті прагне завоювати, а Одеса А'Зіон — його кохану.
Інсайдери розкрили, що режисер Джош Сафді надихався історією професійного гравця в настільний теніс Марті Рейсмана.
Світова кінопрем'єра запланована на 25 грудня 2025 року. В українських кінотеатрах стрічка з'явиться вже у 2026 році.
