Головна Кіно Вийшов трейлер спортивної драми з Тімоті Шаламе та Гвінет Пелтроу

Вийшов трейлер спортивної драми з Тімоті Шаламе та Гвінет Пелтроу

Ua ru
Дата публікації: 26 серпня 2025 15:47
Марті найкращий-2025 — трейлер, дата виходу
Тімоті Шаламе у стрічці "Марті найкращий". Фото: кадр з відео

Кінокомпанія A24 показала трейлер нової стрічки із Тімоті Шаламе та Гвінет Пелтроу "Марті найкращий". Вона розповідає історію зірки настільного тенісу.

Трейлер був опублікований на YouTube.

Читайте також:

"Марті найкращий"

Дія спортивної трагікомедії розгортається у світі культури настільного тенісу 1950-х років й розповідає історію Марті Маузера — молодого чоловіка з мрією, яку ніхто не поважає. Головний герой проходить через пекло, прагнучи досягти визнання.  Гвінет Пелтроу грає актрису, яку Марті прагне завоювати, а Одеса А'Зіон — його кохану.

Інсайдери розкрили, що режисер Джош Сафді надихався історією професійного гравця в настільний теніс Марті Рейсмана.

Світова кінопрем'єра запланована на 25 грудня 2025 року. В українських кінотеатрах стрічка з'явиться вже у 2026 році.

Нагадаємо, американський письменник Стівен Кінг нещодавно висловив свою підтримку Україні. Також актор Артур Логай серйозно травмувався в столичному ТРЦ Dream Town і втратив палець.

