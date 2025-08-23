Стівен Кінг вдягнув светр з картою України — відео

Письменник Стівен Кінг. Фото: Twitter Stephen King

Американський письменник Стівен Кінг напередодні Дня незалежності підтримав українців. "Король жахів" вдягнув світшот з картою України.

Відповідне відео він оприлюднив в соцмережі X.

Стівен Кінг у патріотичному одязі

Письменник з'явився в кадрі зі своєю собакою Моллі у темно-синьому світшоті з картою та написом Україна, щоб вкотре нагадати світу про звірства, які щодня коїть Росія на нашій території.

Кінг повідомив, що вже цієї неділі вийде остання серія мінісеріалу "Інститут", сюжет якого був створений за мотивами роману "Короля жахів". Письменник також заінтригував, що незабаром на шанувальників чекатиме захоплююча новина.

Українці вдячні талановитому письменнику за підтримку.

Українці обожнюють Кінга. Фото: скриншот

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення РФ "король жахів" підтримав Україну та розірвав усі контракти із російськими видавництвами. Кінг неодноразово вдягав одяг з українською патріотичною символікою та закликав Путіна припинити безглузду війну та піти у відставку.

Раніше стало відомо, хто отримав ролі у серіалі "Керрі" за романом Стівена Кінга. Також ми ділилися підбіркою серіалів, знятих за мотивами книг "Короля жахів".