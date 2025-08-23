Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Кіно Наш козак — Стівен Кінг вкотре підтримав Україну

Наш козак — Стівен Кінг вкотре підтримав Україну

Ua ru
Дата публікації: 23 серпня 2025 12:23
Стівен Кінг вдягнув светр з картою України — відео
Письменник Стівен Кінг. Фото: Twitter Stephen King

Американський письменник Стівен Кінг напередодні Дня незалежності підтримав українців. "Король жахів" вдягнув світшот з картою України.

Відповідне відео він оприлюднив в соцмережі X.

Реклама
Читайте також:

Стівен Кінг у патріотичному одязі

Письменник з'явився в кадрі зі своєю собакою Моллі у темно-синьому світшоті з картою та написом Україна, щоб вкотре нагадати світу про звірства, які щодня коїть Росія на нашій території.

Кінг повідомив, що вже цієї неділі вийде остання серія мінісеріалу "Інститут", сюжет якого був створений за мотивами роману "Короля жахів". Письменник також заінтригував, що незабаром на шанувальників чекатиме захоплююча новина.

Українці вдячні талановитому письменнику за підтримку. 

Наш козак — Стівен Кінг вкотре підтримав Україну - фото 1
Українці обожнюють Кінга. Фото: скриншот

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення РФ "король жахів" підтримав Україну та розірвав усі контракти із російськими видавництвами. Кінг неодноразово вдягав одяг з українською патріотичною символікою та закликав Путіна припинити безглузду війну та піти у відставку.

Раніше стало відомо, хто отримав ролі у серіалі "Керрі" за романом Стівена Кінга. Також ми ділилися підбіркою серіалів, знятих за мотивами книг "Короля жахів".

фільм серіал письменники Стівен Кінг закордонні зірки війна в Україні
Марія Мудра - Редактор
Автор:
Марія Мудра
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації