Главная Кино Наш казак — Стивен Кинг в очередной раз поддержал Украину

Наш казак — Стивен Кинг в очередной раз поддержал Украину

Ua ru
Дата публикации 23 августа 2025 12:23
Стивен Кинг надел свитер с картой Украины - видео
Писатель Стивен Кинг. Фото: Twitter Stephen King

Американский писатель Стивен Кинг накануне Дня независимости поддержал украинцев. "Король ужасов" надел свитшот с картой Украины.

Соответствующее видео он обнародовал в соцсети X.

Читайте также:

Стивен Кинг в патриотической одежде

Писатель появился в кадре со своей собакой Молли в темно-синем свитшоте с картой и надписью Украина, чтобы в очередной раз напомнить миру о зверствах, которые ежедневно творит Россия на нашей территории.

Кинг сообщил, что уже в это воскресенье выйдет последняя серия мини-сериала "Институт", сюжет которого был создан по мотивам романа "Короля ужасов". Писатель также заинтриговал, что вскоре поклонников будет ждать захватывающая новость.

Украинцы благодарны талантливому писателю за поддержку.

Наш козак — Стівен Кінг вкотре підтримав Україну - фото 1
Украинцы обожают Кинга. Фото: скриншот

Напомним, после начала полномасштабного вторжения РФ "король ужасов" поддержал Украину и разорвал все контракты с российскими издательствами. Кинг неоднократно надевал одежду с украинской патриотической символикой и призвал Путина прекратить бессмысленную войну и уйти в отставку.

Ранее стало известно, кто получил роли в сериале "Кэрри" по роману Стивена Кинга. Также мы делились подборкой сериалов, снятых по мотивам книг "Короля ужасов".

кино сериал писатели Стивен Кинг зарубежные звезды война в Украине
Мария Мудрая - Редактор
Автор:
Мария Мудрая
