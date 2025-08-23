Стивен Кинг надел свитер с картой Украины - видео

Писатель Стивен Кинг. Фото: Twitter Stephen King

Американский писатель Стивен Кинг накануне Дня независимости поддержал украинцев. "Король ужасов" надел свитшот с картой Украины.

Соответствующее видео он обнародовал в соцсети X.

Реклама

Читайте также:

Стивен Кинг в патриотической одежде

Писатель появился в кадре со своей собакой Молли в темно-синем свитшоте с картой и надписью Украина, чтобы в очередной раз напомнить миру о зверствах, которые ежедневно творит Россия на нашей территории.

Кинг сообщил, что уже в это воскресенье выйдет последняя серия мини-сериала "Институт", сюжет которого был создан по мотивам романа "Короля ужасов". Писатель также заинтриговал, что вскоре поклонников будет ждать захватывающая новость.

Украинцы благодарны талантливому писателю за поддержку.

Украинцы обожают Кинга. Фото: скриншот

Напомним, после начала полномасштабного вторжения РФ "король ужасов" поддержал Украину и разорвал все контракты с российскими издательствами. Кинг неоднократно надевал одежду с украинской патриотической символикой и призвал Путина прекратить бессмысленную войну и уйти в отставку.

Ранее стало известно, кто получил роли в сериале "Кэрри" по роману Стивена Кинга. Также мы делились подборкой сериалов, снятых по мотивам книг "Короля ужасов".