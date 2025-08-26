Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноГороскопПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Кино Вышел трейлер спортивной драмы с Тимоти Шаламе и Гвинет Пэлтроу

Вышел трейлер спортивной драмы с Тимоти Шаламе и Гвинет Пэлтроу

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2025 15:47
Марти самый лучший-2025 - трейлер, дата выхода
Тимоти Шаламе в ленте "Марти самый лучший". Фото: кадр из видео

Кинокомпания A24 показала трейлер новой ленты с Тимоти Шаламе и Гвинет Пэлтроу "Марти лучший". Она рассказывает историю звезды настольного тенниса.

Трейлер был опубликован на YouTube.

Реклама
Читайте также:

"Марти лучший"

Действие спортивной трагикомедии разворачивается в мире культуры настольного тенниса 1950-х годов и рассказывает историю Марти Маузера — молодого человека с мечтой, которую никто не уважает. Главный герой проходит через ад, стремясь достичь признания. Гвинет Пэлтроу играет актрису, которую Марти стремится завоевать, а Одесса А'Зион — его возлюбленную.

Инсайдеры раскрыли, что режиссер Джош Сафди вдохновлялся историей профессионального игрока в настольный теннис Марти Рейсмана.

Мировая кинопремьера запланирована на 25 декабря 2025 года. В украинских кинотеатрах лента появится уже в 2026 году.

Напомним, американский писатель Стивен Кинг недавно выразил свою поддержку Украине. Также актер Артур Логай серьезно травмировался в столичном ТРЦ Dream Town и потерял палец.

спорт кино Гвинет Пэлтроу зарубежные звезды Тимоти Шаламе трейлер
Мария Мудрая - Редактор
Автор:
Мария Мудрая
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации