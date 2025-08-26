Марти самый лучший-2025 - трейлер, дата выхода

Вышел трейлер спортивной драмы с Тимоти Шаламе и Гвинет Пэлтроу
Кинокомпания A24 показала трейлер новой ленты с Тимоти Шаламе и Гвинет Пэлтроу "Марти лучший". Она рассказывает историю звезды настольного тенниса.
Трейлер был опубликован на YouTube.
"Марти лучший"
Действие спортивной трагикомедии разворачивается в мире культуры настольного тенниса 1950-х годов и рассказывает историю Марти Маузера — молодого человека с мечтой, которую никто не уважает. Главный герой проходит через ад, стремясь достичь признания. Гвинет Пэлтроу играет актрису, которую Марти стремится завоевать, а Одесса А'Зион — его возлюбленную.
Инсайдеры раскрыли, что режиссер Джош Сафди вдохновлялся историей профессионального игрока в настольный теннис Марти Рейсмана.
Мировая кинопремьера запланирована на 25 декабря 2025 года. В украинских кинотеатрах лента появится уже в 2026 году.
Напомним, американский писатель Стивен Кинг недавно выразил свою поддержку Украине. Также актер Артур Логай серьезно травмировался в столичном ТРЦ Dream Town и потерял палец.
Читайте Новини.LIVE!