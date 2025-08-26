Марти самый лучший-2025 - трейлер, дата выхода

Тимоти Шаламе в ленте "Марти самый лучший". Фото: кадр из видео

Кинокомпания A24 показала трейлер новой ленты с Тимоти Шаламе и Гвинет Пэлтроу "Марти лучший". Она рассказывает историю звезды настольного тенниса.

Трейлер был опубликован на YouTube.

"Марти лучший"

Действие спортивной трагикомедии разворачивается в мире культуры настольного тенниса 1950-х годов и рассказывает историю Марти Маузера — молодого человека с мечтой, которую никто не уважает. Главный герой проходит через ад, стремясь достичь признания. Гвинет Пэлтроу играет актрису, которую Марти стремится завоевать, а Одесса А'Зион — его возлюбленную.

Инсайдеры раскрыли, что режиссер Джош Сафди вдохновлялся историей профессионального игрока в настольный теннис Марти Рейсмана.

Мировая кинопремьера запланирована на 25 декабря 2025 года. В украинских кинотеатрах лента появится уже в 2026 году.

