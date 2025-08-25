Зірці "Київ вдень та вночі" відірвало палець — деталі

Український актор Артур Логай. Фото: instagram.com/logai.arthur/

Український актор театру та кіно Артур Логай серйозно травмувався в столичному ТРЦ Dream Town. Чоловік втратив палець.

Про це він розповів на своїй сторінці в Instagram.

Реклама

Читайте також:

Артур Логай втратив палець

Актор розповів, що три тижні тому він приїхав до дружини та сина на скеледром в ТРЦ Dream Town за пів години до його закриття.

"Ми почали лазити по скеледрому. На одній гірці я проліз її спочатку за 14 секунд, потім проліз за 12 та хотів пройти за 10", — поділився Логай.

Чоловік натиснув на кнопку Stop і за неї зачепилась обручка. Через те, що трос був сильно натягнутий — актора потягнуло вгору, стався ривок і він втратив палець.

"Я побачив, як мій палець буквально вмить відривається і летить вниз. І я спустився. Забрав палець. Далі була швидка", — поділився він.

Попри біль, Логай з гумором ставиться до ситуації та навіть називає те, що залишилось від пальця — хвостиком французького бульдога.

Актор закликає шанувальників обов'язково знімати прикраси на спортивних майданчиках і зонах із дитячими розвагами.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що під час знімання п'ятого сезону американського серіалу "Емілі в Парижі" сталася трагедія. Раніше ми писали про найкращі психологічні трилери всіх часів з несподіваним фіналом.