Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Кіно Актор "Київ вдень та вночі" втратив палець в одному з ТЦ Києва

Актор "Київ вдень та вночі" втратив палець в одному з ТЦ Києва

Ua ru
Дата публікації: 25 серпня 2025 15:17
Зірці "Київ вдень та вночі" відірвало палець — деталі
Український актор Артур Логай. Фото: instagram.com/logai.arthur/

Український актор театру та кіно Артур Логай серйозно травмувався в столичному ТРЦ Dream Town. Чоловік втратив палець.

Про це він розповів на своїй сторінці в Instagram.

Реклама
Читайте також:

Артур Логай втратив палець

Актор розповів, що три тижні тому він приїхав до дружини та сина на скеледром в ТРЦ Dream Town за пів години до його закриття.

"Ми почали лазити по скеледрому. На одній гірці я проліз її спочатку за 14 секунд, потім проліз за 12 та хотів пройти за 10", — поділився Логай.

Чоловік натиснув на кнопку Stop і за неї зачепилась обручка. Через те, що трос був сильно натягнутий — актора потягнуло вгору, стався ривок і він втратив палець.

"Я побачив, як мій палець буквально вмить відривається і летить вниз. І я спустився. Забрав палець. Далі була швидка", — поділився він.

Попри біль, Логай з гумором ставиться до ситуації та навіть називає те, що залишилось від пальця — хвостиком французького бульдога. 

Актор закликає шанувальників обов'язково знімати прикраси на спортивних майданчиках і зонах із дитячими розвагами.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що під час знімання п'ятого сезону американського серіалу "Емілі в Парижі" сталася трагедія. Раніше ми писали про найкращі психологічні трилери всіх часів з несподіваним фіналом.

здоров'я актори розваги травма "Київ вдень і вночі"
Марія Мудра - Редактор
Автор:
Марія Мудра
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації