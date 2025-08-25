Видео
Главная Кино Актер "Киев днем и ночью" потерял палец в одном из ТЦ Киева

Актер "Киев днем и ночью" потерял палец в одном из ТЦ Киева

Дата публикации 25 августа 2025 15:17
Звезде "Киев днем и ночью" оторвало палец - детали
Украинский актер Артур Логай. Фото: instagram.com/logai.arthur/

Украинский актер театра и кино Артур Логай серьезно травмировался в столичном ТРЦ Dream Town. Мужчина потерял палец.

Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

Читайте также:

Артур Логай потерял палец

Актер рассказал, что три недели назад он приехал к жене и сыну на скалодром в ТРЦ Dream Town за полчаса до его закрытия.

"Мы начали лазить по скалодрому. На одной горке я пролез ее сначала за 14 секунд, потом пролез за 12 и хотел пройти за 10", — поделился Логай.

Мужчина нажал на кнопку Stop и за нее зацепилось кольцо. Из-за того, что трос был сильно натянут — актера потянуло вверх, произошел рывок и он потерял палец.

"Я увидел, как мой палец буквально моментально отрывается и летит вниз. И я спустился. Забрал палец. Дальше была скорая", — поделился он.

Несмотря на боль, Логай с юмором относится к ситуации и даже называет то, что осталось от пальца — хвостиком французского бульдога.

Актер призывает поклонников обязательно снимать украшения на спортивных площадках и зонах с детскими развлечениями.

Напомним, ранее мы рассказывали, что во время съемок пятого сезона американского сериала "Эмили в Париже" произошла трагедия. Ранее мы писали о лучших психологических триллерах всех времен с неожиданным финалом.

здоровье актеры развлечения травма "Киев днем и ночью"
Мария Мудрая - Редактор
Автор:
Мария Мудрая
