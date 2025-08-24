Відео
Під час зйомок "Емілі в Парижі" сталася трагедія

Під час зйомок "Емілі в Парижі" сталася трагедія

Ua ru
Дата публікації: 24 серпня 2025 08:12
Емілі в Парижі — під час зйомок помер режисер
Головна акторка серіалу "Емілі в Парижі". Кадр із відео "Емілі в Парижі"

Під час знімання п'ятого сезону американського серіалу "Емілі в Парижі" сталася трагедія — помер помічник режисера. Мовиться про 47-річного Дієго Борелла.

Про це інформує видання People.

Читайте також:

"Емілі в Парижі" — під час зйомок помер помічник режисера

За даними видання People, у Венеції під час знімання п'ятого сезону "Емілі в Парижі" раптово помер помічник режисера.

Як відомо, 47-річний помічник режисера Дієго Борелла втратив свідомість на знімальному майданчику у Венеції 21 серпня о 19:00 за місцевим часом.

За попередньою інформацією, у нього стався серцевий напад.

"Ми з глибоким сумом повідомляємо про раптову смерть члена продюсерської родини "Емілі в Парижі". Наші серця з родиною та близькими цієї людини у цей неймовірно важкий час", — трагедію прокоментував речник Paramount Television Studios.

Повідомляється, що лікарі швидкої допомоги намагалися реанімувати чоловіка, однак зусилля були марними.

Емілі в Парижі трагедія
Дієго Бореллі. Фото: diego___borella/Instagram

Що відомо про Дієго Борелла

Дієго Бореллі — італійський режисер та асистент режисера, відомий як третій асистент режисера серіалу "Емілі в Парижі".

Бореллі народився у Венеції та був відомим письменником і режисером, працював у Римі, Лондоні та Нью-Йорку.

Останнім часом активно займався письменництвом, зокрема складав вірші, казки, писав оповідання для дітей.

Нагадаємо, що нещодавно Netflix випустив першу частину другого сезону "Венздей". Згодом стало відомо, коли вийде наступна частина.

Раніше ми писали про найкращі психологічні трилери всіх часів з несподіваним фіналом.

трагедія смерть серіал "Емілі в Парижі" режисер
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
