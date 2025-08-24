Емілі в Парижі — під час зйомок помер режисер

Головна акторка серіалу "Емілі в Парижі". Кадр із відео "Емілі в Парижі"

Під час знімання п'ятого сезону американського серіалу "Емілі в Парижі" сталася трагедія — помер помічник режисера. Мовиться про 47-річного Дієго Борелла.

"Емілі в Парижі" — під час зйомок помер помічник режисера

За даними видання People, у Венеції під час знімання п'ятого сезону "Емілі в Парижі" раптово помер помічник режисера.

Як відомо, 47-річний помічник режисера Дієго Борелла втратив свідомість на знімальному майданчику у Венеції 21 серпня о 19:00 за місцевим часом.

За попередньою інформацією, у нього стався серцевий напад.

"Ми з глибоким сумом повідомляємо про раптову смерть члена продюсерської родини "Емілі в Парижі". Наші серця з родиною та близькими цієї людини у цей неймовірно важкий час", — трагедію прокоментував речник Paramount Television Studios.

Повідомляється, що лікарі швидкої допомоги намагалися реанімувати чоловіка, однак зусилля були марними.

Дієго Бореллі. Фото: diego___borella/Instagram

Що відомо про Дієго Борелла

Дієго Бореллі — італійський режисер та асистент режисера, відомий як третій асистент режисера серіалу "Емілі в Парижі".

Бореллі народився у Венеції та був відомим письменником і режисером, працював у Римі, Лондоні та Нью-Йорку.

Останнім часом активно займався письменництвом, зокрема складав вірші, казки, писав оповідання для дітей.

