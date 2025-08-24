Эмили в Париже — во время съемок умер режиссер

Главная актриса сериала "Эмили в Париже". Кадр из видео "Эмили в Париже"

Во время съемок пятого сезона американского сериала "Эмили в Париже" произошла трагедия — умер помощник режиссера. Речь идет о 47-летнем Диего Борелле.

Об этом информирует издание People.

"Эмили в Париже" — во время съемок умер помощник режиссера

По данным издания People, в Венеции во время съемок пятого сезона "Эмили в Париже" внезапно умер помощник режиссера.

Как известно, 47-летний помощник режиссера Диего Борелла потерял сознание на съемочной площадке в Венеции 21 августа в 19:00 по местному времени.

По предварительной информации, у него случился сердечный приступ.

"Мы с глубокой скорбью сообщаем о внезапной смерти члена продюсерской семьи "Эмили в Париже". Наши сердца с семьей и близкими этого человека в это невероятно трудное время", — прокомментировал трагедию представитель Paramount Television Studios.

Сообщается, что врачи скорой помощи пытались реанимировать мужчину, однако усилия были тщетными.

Диего Борелли. Фото: diego___borella/Instagram

Что известно о Диего Борелле

Диего Борелли — итальянский режиссер и ассистент режиссера, известный как третий ассистент режиссера сериала "Эмили в Париже".

Борелли родился в Венеции и был известным писателем и режиссером, работал в Риме, Лондоне и Нью-Йорке.

В последнее время активно занимался писательством, в частности сочинял стихи, сказки, писал рассказы для детей.

