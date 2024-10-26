Артур Логай намагався скоїти самогубство - подробиці, фото

Актор Артур Логай. Фото: скриншот

Актор Артур Логай зізнався, що думав скоїти самогубство. Зірка шокував історією про те, як ледь не вкоротив собі віку та які наслідки від цього залишилися.

Про це Артур розповів в інтерв'ю Аліні Доротюк.

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Актор проживав непростий період свого життя, починаючи з 12 років. Тоді в майбутньої зірки з'явилася серйозна залежність від азартних ігор. Артур крав у батьків гроші та заліз у величезні борги.

У 18 років психологічний стан юнака став настільки критичним, що він спробував накласти на себе руки. За словами Логая, він просто не міг впоратися із залежністю та відчував себе винним перед мамою за це.

"Я втомився. Але якби я дійсно тоді хотів, то ми б вже зараз не розмовляли. На той момент, це було вже 13 років тому, це було і бажання, і небажання, і спосіб привернути увагу, і спосіб зняти з себе відповідальність за те, що наробив. Мені тоді повезло, що батьки приїхали раніше, ніж мали. Було достатньо глибоко. Але якби не почав лякатися, то доробив би", — зізнався Логай.

На тілі актора і досі є жахливі шрами на руках, які нагадують йому про той період.

Артур Логай показав шрами на руках. Фото: скриншот

Актор також зізнався, що досі має певну залежність від азартних ігор і що вона не лікується. Відволікатися від нав'язливих думок про чергову гру Артуру допомагає родина та зосередженість на роботі.

Логай закликає усіх шанувальників не вірити в рекламу казино та азартних ігор, яку часто роблять блогери. А також на власному прикладі попереджає про можливі фатальні наслідки такого "хобі".

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