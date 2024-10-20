Річниця загибелі в ДТП Марини Поплавської — в Дизель Шоу з'явилась зворушлива публікація

Акторка Марина Поплавська. Фото: Instagram/marianna.poplavska

В неділю, 20 жовтня, виповнилось шість років з моменту загибелі відомої акторки, зірки "Дизель Студіо" Марини Поплавської. Вона загинула в ДТП, коли з колегами поверталась з гастролей до Києва. Колектив "Дизель Студіо", який випускає популярне "Дизель Шоу", присвятив Поплавській зворушливу публікацію.

Вона з’явилась у соцмережах творчого колективу.

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У зворушливій публікації колектив "Дизель Студіо" назвав акторку: "Маринка, Маріанна, Королева Гумору, Подруга, Актриса, Учителька, Мама". Знаменитості зазначили, що вони вкотре згадують той страшний день та дорогу. Трагедія, запевнили в "Дизель Студії", розділило все на до та після.

"Щодня з тієї страшної миті ми відчуваємо невгамовний біль втрати. Щоразу здається, ніби це страшний сон... Емоції душать, рвуть на шмаття наші душі, рубець на серці щороку болить усе сильніше! Хтось каже, що час лікує. Ні, не лікує! Він лише притуплює біль та примусово навчає з ним жити та приймати таку несправедливу долю", — зазначили в колективі.

Акторка Марина Поплавська. Фото: Instagram/dizelstudio

В "Дизель Студіо" зазначили, що їм багато чого хочеться розповісти Поплавській. Якби була така можливість. Актори, серед яких Євген Сморігін, Вікторія Булітко, Єгор Крутоголов, Дмитро Танкович та інші згадують, як проводили разом час, усі репетиції, прогулянки, зустрічі.

"Маріша, ти назавжди залишишся в наших серцях, у нашій історії та в серцях мільйонів глядачів по всьому світу! Ти — легенда, яку ніколи й ніхто не забуде! Прекрасна, чарівна, неповторна, назавжди наша… Марина Францівна! Любимо, подумки обіймаємо та знаємо, що ти дивишся на нас і дуже старанно оберігаєш! Дякуємо за все", — підсумували в колективі.

Зазначимо, що трагедія сталась біля села Мила, Київської області 20 жовтня 2018 року. Колектив повертався до столиці зі Львова. Марина Поплавська була на передньому сидінні поруч з водієм. Їхній автобус зіштовхнувся з вантажівкою.

Четверо акторів "Дизель Студіо" отримали різні травми, а Марина Поплавська загинула до приїзду швидкої допомоги. За словами фахівців, шансів вижити у неї не було. Водій повністю визнав свою провину і співпрацював зі слідством.

Автобус, в якому загинула Марина Поплавська. Фото: Національна поліція

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що батько загиблого ексучасника One Direction Ліама Пейна відвідав місце трагедії. Також ми писали про теорії змови навколо смерті Майкла Джексона.