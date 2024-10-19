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Батько загиблого ексучасника One Direction відвідав місце трагедії — відео

19 жовтня 2024 15:19
Іван Ролетов - Редактор
Іван Ролетов
Редактор
Батько загиблого Ліама Пейна з гурту One Direction відвідав місце трагедії в Буенос-Айресі
Джефф Пейн біля готелю, де загинув його син. Фото: Reuters
Іван Ролетов - Редактор
Іван Ролетов
Редактор

До столиці Аргентини, Буенос-Айресу прилетів батько ексучасника гурту One Direction Ліама Пейна, Джефф. Напередодні співак вистрибнув з балкона свого готельного номера. Медики констатували смерть. Йому був 31 рік. 

Про це повідомляє AP.

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Батько Ліама Пейна відвідав місце трагедії

До готелю Casa Sur в районі Палермо в Буенос-Айресі прикута увага багатьох медіа. Саме біля його басейну знайшли тіло британської зірки. А в номері, де зупинився Ліам Пейн — алкоголь та наркотичні речовини. 

Джефф Пейн прибув до Буенос-Айреса, щоб організувати повернення тіла свого сина до Англії. Чоловіка супроводжують представники британського консульства. Окрім різних державних установ батько загиблої знаменитості відвідав місце трагедії, а також мурал, який створили шанувальники Ліама Пейна.

Пейн відвідав морг Буенос-Айреса, щоб ідентифікувати тіло свого сина, перш ніж відправитися в місцеву прокуратуру, яка розслідує справу в порядку протоколу, щоб організувати репатріацію останків його сина, повідомила аргентинська влада.

Пізніше він зупинився біля готелю Casa Sur, де помер Пейн, щоб забрати речі свого сина, де третій день поспіль збиралися натовпи розчарованих фанатів, щоб віддати шану співаку.

Батько Ліама Пейна
Батько Ліама Пейна біля готелю в Буенос-Айресі. Фото: Reuters

Це перший випадок, коли хтось із членів родини Пейн був помічений публічно після раптової смерті зірки. Останні години 31-річного співака в готелі Casa Sur залишаються туманними, оскільки аргентинські прокурори кажуть: схоже, співак надмірно вживав наркотики та алкоголь.

Обвинувачення посилалося на слідчих, які виявили в готельному номері Ліама Пейна безлад із предметами, схожими на наркотики та алкоголь, розкидані по зламаних предметах і меблях.

Вшанування Ліама Пейна
Один з імпровізованих пам'ятників Ліаму Пейну в Аргентині. Фото: Reuters

Нагадаємо, раніше ми розповідали про заяву поліції щодо смерті Ліама Пейна. Також ми писали, що охоронець прокоментував стан американського співака Майкла Джексона перед смертю.

смерть співак закордонні зірки Аргентина гурт One Direction

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