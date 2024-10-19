Отец погибшего Лиама Пейна из группы One Direction посетил место трагедии в Буэнос-Айресе

Отец погибшего экс-участника One Direction посетил место трагедии — видео
В столицу Аргентины, Буэнос-Айрес прилетел отец экс-участника группы One Direction Лиама Пейна, Джефф. Накануне певец выпрыгнул с балкона своего гостиничного номера. Медики констатировали смерть. Ему был 31 год.
Об этом сообщает AP.
Отец Лиама Пейна посетил место трагедии
К отелю Casa Sur в районе Палермо в Буэнос-Айресе приковано внимание многих медиа. Именно у его бассейна обнаружили тело британской звезды. А в номере, где остановился Лиам Пейн — алкоголь и наркотические вещества.
Джефф Пэйн прибыл в Буэнос-Айрес, чтобы организовать возвращение тела своего сына в Англию. Мужчину сопровождают представители британского консульства. Кроме различных государственных учреждений, отец погибшей знаменитости посетил место трагедии, а также мурал, который создали почитатели Лиама Пейна.
Пейн посетил морг Буэнос-Айреса, чтобы идентифицировать тело своего сына, прежде чем отправиться в местную прокуратуру, которая расследует дело в порядке протокола, чтобы организовать репатриацию останков его сына, сообщили аргентинские власти.
Позже он остановился у отеля Casa Sur, где умер Пейн, чтобы забрать вещи своего сына, где третий день подряд собирались толпы разочарованных фанатов, чтобы почтить певца.
Это первый случай, когда один из членов семьи Пейн был замечен публично после внезапной смерти звезды. Последние часы 31-летнего певца в отеле Casa Sur остаются туманными, поскольку аргентинские прокуроры говорят: похоже, певец чрезмерно употреблял наркотики и алкоголь.
Обвинение ссылалось на следователей, обнаруживших в гостиничном номере Лиама Пейна беспорядок с предметами, похожими на наркотики и алкоголь, разбросанные по сломанным предметам и мебели.
Напомним, ранее мы рассказывали о заявлении полиции о смерти Лиама Пейна. Также мы писали, что охранник прокомментировал состояние американского певца Майкла Джексона до смерти.
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