Отец погибшего Лиама Пейна из группы One Direction посетил место трагедии в Буэнос-Айресе

Джефф Пэйн возле гостиницы, где погиб его сын. Фото: Reuters

В столицу Аргентины, Буэнос-Айрес прилетел отец экс-участника группы One Direction Лиама Пейна, Джефф. Накануне певец выпрыгнул с балкона своего гостиничного номера. Медики констатировали смерть. Ему был 31 год.

Об этом сообщает AP.

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Отец Лиама Пейна посетил место трагедии

К отелю Casa Sur в районе Палермо в Буэнос-Айресе приковано внимание многих медиа. Именно у его бассейна обнаружили тело британской звезды. А в номере, где остановился Лиам Пейн — алкоголь и наркотические вещества.

Джефф Пэйн прибыл в Буэнос-Айрес, чтобы организовать возвращение тела своего сына в Англию. Мужчину сопровождают представители британского консульства. Кроме различных государственных учреждений, отец погибшей знаменитости посетил место трагедии, а также мурал, который создали почитатели Лиама Пейна.

Пейн посетил морг Буэнос-Айреса, чтобы идентифицировать тело своего сына, прежде чем отправиться в местную прокуратуру, которая расследует дело в порядке протокола, чтобы организовать репатриацию останков его сына, сообщили аргентинские власти.

Позже он остановился у отеля Casa Sur, где умер Пейн, чтобы забрать вещи своего сына, где третий день подряд собирались толпы разочарованных фанатов, чтобы почтить певца.

Отец Лиама Пейна возле гостиницы в Буэнос-Айресе. Фото: Reuters

Это первый случай, когда один из членов семьи Пейн был замечен публично после внезапной смерти звезды. Последние часы 31-летнего певца в отеле Casa Sur остаются туманными, поскольку аргентинские прокуроры говорят: похоже, певец чрезмерно употреблял наркотики и алкоголь.

Обвинение ссылалось на следователей, обнаруживших в гостиничном номере Лиама Пейна беспорядок с предметами, похожими на наркотики и алкоголь, разбросанные по сломанным предметам и мебели.

Один из импровизированных памятников Лиаму Пейну в Аргентине. Фото: Reuters

Напомним, ранее мы рассказывали о заявлении полиции о смерти Лиама Пейна. Также мы писали, что охранник прокомментировал состояние американского певца Майкла Джексона до смерти.