Актори "Дизель Шоу" втрапили в скандал через номер про ухилянтів

"Дизель Шоу" роздратували українців жартами про ТЦК
Актори популярної програми "Дизель Шоу" розіграли сценку, яка розлютила українців. Номер отримав назву "Балет ТЦКашне озеро"".
Відповідне відео було опубліковано на YouTube.
Жарт про ТЦК
Актори розіграли сценку, у якій показали прогулянку військовозобов'язаного українця. Патрульних, що його зупинили, у "Дизель Шоу" назвали чорними лебедями, а працівників ТЦК — зеленими.
Учасники продемонстрували на сцені, як затриманого чоловіка силою змушують пройти ВЛК.
"До вашої уваги балет: "ТЦКшне озеро"... Музика та ситуація класичні. Сцена перша. По вулиці провінційного міста сміливо крокує військовозобов'язаний... Сцена друга. Під час цієї прогулянки,як завжди з'являються чорні лебеді..." — озвучує учасниця шоу.
Українців обурили кадри. Багато хто вважає, що жарти про ухилянтів зараз не на часі.
"У них білий квиток, їм можна все".
"Двоякі відчуття. З одної сторони, вони не замовчують тему, і це добре, з іншої сторони, висміюють її і втрачається весь сенс".
"Найсумніше у цьому скетчі: автори вважають, що без голосового супроводу аудиторія не зрозуміє, що відбувається".
"Більш рівні українці висміюють менш рівних українців під веселий сміх та аплодисменти повного залу".
"Для мене єдине тут смішного — це їх танець (без слів, просто вони якось смішно це все роблять)".
Нагадаємо, учасниця "Дизель Шоу" Вікторія Булітко презентувала спільну з нареченим пісню. А також Євген Сморигін здивував заняттям у розпал ракетної атаки на Київ.
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