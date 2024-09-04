Актори "Дизель Шоу" втрапили в скандал через номер про ухилянтів

Сценка із випуску "Дизель Шоу". Фото: скриншот YouTube

Актори популярної програми "Дизель Шоу" розіграли сценку, яка розлютила українців. Номер отримав назву "Балет ТЦКашне озеро"".

Відповідне відео було опубліковано на YouTube.

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Жарт про ТЦК

Актори розіграли сценку, у якій показали прогулянку військовозобов'язаного українця. Патрульних, що його зупинили, у "Дизель Шоу" назвали чорними лебедями, а працівників ТЦК — зеленими.

Учасники продемонстрували на сцені, як затриманого чоловіка силою змушують пройти ВЛК.

"До вашої уваги балет: "ТЦКшне озеро"... Музика та ситуація класичні. Сцена перша. По вулиці провінційного міста сміливо крокує військовозобов'язаний... Сцена друга. Під час цієї прогулянки,як завжди з'являються чорні лебеді..." — озвучує учасниця шоу.

Українців обурили кадри. Багато хто вважає, що жарти про ухилянтів зараз не на часі.

"У них білий квиток, їм можна все".

"Двоякі відчуття. З одної сторони, вони не замовчують тему, і це добре, з іншої сторони, висміюють її і втрачається весь сенс".

"Найсумніше у цьому скетчі: автори вважають, що без голосового супроводу аудиторія не зрозуміє, що відбувається".

"Більш рівні українці висміюють менш рівних українців під веселий сміх та аплодисменти повного залу".

"Для мене єдине тут смішного — це їх танець (без слів, просто вони якось смішно це все роблять)".

Реакція українці на номер "Дизель Шоу". Фото: x.com/scamp_grizhor/status/1

Нагадаємо, учасниця "Дизель Шоу" Вікторія Булітко презентувала спільну з нареченим пісню. А також Євген Сморигін здивував заняттям у розпал ракетної атаки на Київ.