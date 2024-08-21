Дмитро Носов вважає "Квартал 95" та "Дизель Шоу" застарілими — причини

Український комік Дмитро Носов. Фото: instagram/nosovdima

Український комік Дмитро Носов висловив свою думку щодо популярності "Кварталу 95" та "Дизель Шоу". Він вважає, що вони втратили свою актуальність.

Про це він розповів на проєкті "Інтерв'ю24".

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Співзасновник проєкту Standup UA та комік Дмитро Носов висловився щодо гумористичних проєктів. Він вважає, що актори "Кварталу 95" мають змогу розвивати свій бренд поза шоу. Однак їх точно обійдуть стендап-коміки, якщо в них також з'явиться така можливість.

"Стендап повинен мати середовище, в якому коміки розвиваються і зростають. Якесь шоу, де буде не тільки стендап, а й інші гумористичні формати. Якісь програми, які буде цікаво дивитися як дорослим, так і молоді. Тоді, звісно, стендап зможе конкурувати", — заявив Дмитро.

Дмитро Носов захейтив "Дизель Шоу" та "Квартал 95". Фото: instagram/nosovdima

Також гуморист вважає, що "Дизель Шоу", "Мамахохотала-шоу" і "Квартал 95" втрачають популярність.

"Їхній пік, мені здається, пройшов. Просто досі є люди, які дивляться телевізор, а там нема з чого обирати. До того ж це дивились роками, і це своєрідна звичка", — поділився Носов.

Нагадаємо, пародія на Кадирова, яку зробив один з акторів "Кварталу 95", залетіла в тренди. Також зірку "Кварталу" не пустили на ферму через неоднозначну причину.