Актор студії "Квартал 95" Юрій Великий висміяв Рамзана Кадирова

Актор Юрій Великий в ролі терориста Рамзана Кадирова. Скриншот: YouTube/Yuri_Velikiy

Актор студії "Квартал 95" Юрій Великий відзняв нову пародію на терориста, голову Чечні Рамзана Кадирова. За декілька днів вона набрала понад мільйон переглядів та увірвалась в тренди українського YouTube.

Відповідне відео з’явилось на YouTube-каналі Юрія Великого.

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У підписі до відео актор студії "Квартал 95" зауважив, що ЗСУ продовжують успішно освоювати землі Курської області РФ. Чимало окупантів здалися в полон. Серед них є як строковики, так і так звані "кадирівці".

У новій пародії Юрій Великий перевтілився у Рамзана Кадирова, який звітує про батальйон "Ахмат" армії окупантів.

"Я остаточно хочу знести яйця, ой, внести ясність, Дон, що відбувається в даний момент під курсом, якщо хтось не в Курську. Багато хто зараз пише нісенітницю, що бійці більбульйона "Мохнат" (гра слів від батальйон а"Ахмат". — Ред.) покинули свої позиції, Дон. Це не правда, Дон. Вони де були, так і залишились, Дон", — зазначив актор студії "Квартал 95".

Лише декілька днів новій пародії Великого знадобилось, аби потрапити в тренди українського YouTube. На момент написання новини відео посідає 36-те місце. Також слід зазначити, що під пародією користувачі відеоплатформи залишили понад 4,5 тисячі коментарів, що є доволі солідним результатом.

Нова пародія Юрія Великого в трендах українського YouTube. Скриншот: YouTube

Інші пародії Великого на Кадирова

Нагадаємо, раніше ми писали, що пародія Юрія Великого на туристку в Курській області РФ стала хітом у мережі. Також ми розповідали, що зірці "Кварталу 95", військовослужбовцю Віктору Розовому вставили титанову пластину у голову після поранення на війні.